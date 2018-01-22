Казахстанский банк ВТБ приступил к финансированию частных застройщиков

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Казахстан) приступил к финансированию частных строителей жилых объектов в рамках программы "Нурлы жер".

Реализация этого направления программы жилищного строительства "Нурлы жер" осуществляется при поддержке "Национального управляющего холдинга "Байтерек" и АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

“Одно из направлений программы "Нурлы жер" предусматривает субсидирование государством процентной ставки по банковским кредитам для частных застройщиков, что позволяет значительно сократить выплаты по займу и удешевить строительство жилых объектов. Теперь нашим клиентам – юридическим лицам доступна эта услуга”, – сказал председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло, передает Казахстанская фондовая биржа.

Банк уже более полугода активно работает и по другому направлению программы "Нурлы жер" – субсидированию ставки вознаграждения по кредитам на покупку новых квартир для физических лиц.

Принять участие в программе могут частные застройщики, которым необходим кредит на строительство жилых объектов. Сумма займа не ограничена, срок использования средств не более трех лет, при этом холдинг "Байтерек" субсидирует семь процентов годовых от ставки вознаграждения по кредиту на весь период финансирования.

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более восьми лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана. На сегодняшний день ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) имеет филиальную сеть, состоящую из 41 структурного подразделения, 17 из которых являются филиалами. Центральный офис банка находится в Алматы. Лицензия Национального банка РК выдана 23 декабря 2014 года.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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