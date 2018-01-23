Президент Ильхам Алиев: Азербайджан достиг хорошего результата в диверсификации экономики (версия 3)

23 января 2018 18:42 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан достиг хорошего результата в диверсификации экономики.

Об этом сказал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интерактивного заседания на тему "Стратегический взгляд - Евразия" (Strategic Outlook: Eurasia) в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

“Диверсификация экономики - наша главная задача, и я думаю, что мы достигли хорошего результата в этом направлении. Когда мы столкнулись со значительным падением цен на нефть, я сказал, что для нас в Азербайджане уже начался постнефтяной период и мы должны забыть о нефти, о газе. Конечно, мы должны полностью завершить реализацию проектов, которые мы реализуем. Но в качестве основного источника доходов мы должны рассматривать технологии, инновации, промышленность, предпринимательство и сельское хозяйство”, - сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что в связи с этим в Азербайджане реализованы очень серьезные реформы, которые уже дали хорошие результаты.

“В прошлом году ненефтяной сектор экономики Азербайджана вырос почти на три процента, ненефтяная промышленность - почти на четыре процента. Так что я должен сказать, что процесс диверсификации уже осуществляется и мы не планируем сбавлять темпы. Сейчас цены на нефть растут, но это просто позволит нам увеличить резервы. Мы смогли оптимизировать наши расходы, и в прошлом году, несмотря на то, что цены на нефть находились на низком уровне, мы смогли увеличить наши резервы на 4,5 миллиарда долларов. Это значит, что даже с низкими ценами на нефть мы будем в безопасности”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что базовая цена на нефть, заложенная в государственном бюджете на этот год, составляет 45 долларов за баррель.

“Таким образом все, что будет выше этой отметки, пойдет в наш суверенный фонд. Но в то же время мы должны понимать, что нефть и газ останутся основной частью нашей экономики. Хотя сегодня ненефтяной сектор уже составляет свыше 70 процентов нашего ВВП, наша задача - диверсифицировать экспорт”, - сказал глава государства.

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