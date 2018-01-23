Президент Ильхам Алиев: Азербайджан достиг хорошего результата в диверсификации экономики (версия 5)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан достиг хорошего результата в диверсификации экономики.

Об этом сказал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интерактивного заседания на тему "Стратегический взгляд - Евразия" (Strategic Outlook: Eurasia) в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

“Диверсификация экономики - наша главная задача, и я думаю, что мы достигли хорошего результата в этом направлении. Когда мы столкнулись со значительным падением цен на нефть, я сказал, что для нас в Азербайджане уже начался постнефтяной период и мы должны забыть о нефти, о газе. Конечно, мы должны полностью завершить реализацию проектов, которые мы реализуем. Но в качестве основного источника доходов мы должны рассматривать технологии, инновации, промышленность, предпринимательство и сельское хозяйство”, - сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что в связи с этим в Азербайджане реализованы очень серьезные реформы, которые уже дали хорошие результаты.

“В прошлом году ненефтяной сектор экономики Азербайджана вырос почти на три процента, ненефтяная промышленность - почти на четыре процента. Так что я должен сказать, что процесс диверсификации уже осуществляется и мы не планируем сбавлять темпы. Сейчас цены на нефть растут, но это просто позволит нам увеличить резервы. Мы смогли оптимизировать наши расходы, и в прошлом году, несмотря на то, что цены на нефть находились на низком уровне, мы смогли увеличить наши резервы на 4,5 миллиарда долларов. Это значит, что даже с низкими ценами на нефть мы будем в безопасности”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что базовая цена на нефть, заложенная в государственном бюджете на этот год, составляет 45 долларов за баррель.

“Таким образом все, что будет выше этой отметки, пойдет в наш суверенный фонд. Но в то же время мы должны понимать, что нефть и газ останутся основной частью нашей экономики. Хотя сегодня ненефтяной сектор уже составляет свыше 70 процентов нашего ВВП, наша задача - диверсифицировать экспорт, увеличить долю ненефтяной продукции в нашем экспортном портфеле. Что касается энергетических проектов, то, отмечу в очередной раз, они важны для Азербайджана и для региона”, - сказал глава государства, добавив, что проекты, инициированные Азербайджаном, изменили энергетическую карту региона.

"Первый трубопровод мы проложили к грузинскому порту Супса, соединив Каспийское и Черное моря, затем второй нефтепровод - Баку-Тбилиси-Джейхан - соединил Каспийское и Средиземное моря. Затем по тому же маршруту мы построили газопровод. Следовательно, мы уже диверсифицировали маршруты экспорта наших углеводородов и в то же время обеспечиваем существенную энергетическую безопасность наших партнеров, в том числе и в Европе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что некоторые страны Европейского союза получают большую часть своих нефтяных поставок из Азербайджана, и после успешного завершения проекта "Южный газовый коридор" через 2-3 года они также получат доступ к азербайджанскому газу.

"То же самое можно сказать и о транспортном проекте "Баку-Тбилиси-Карс", который изменил транспортную карту региона. Сейчас это кратчайший путь из Китая в Европу, который займет у вас около двух недель вместо 30-35 дней. Таким образом, это новая карта транспорта, новая карта диверсификации, и Азербайджан, не имеющий выхода к морю, сумел превратиться в региональный транспортный узел. Таким образом будущее будет не в нефти и газе, это когда-нибудь закончится, будущее в инновациях, эффективности, в хорошем государственном управлении, менеджменте, транспорте, прозрачности и государственной поддержке предпринимательства", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что несколько лет назад одной из основных целей Азербайджана было сокращение бедности и безработицы, и это было сделано успешно.

"Уровень бедности в Азербайджане составляет 5,4 процента, а уровень безработицы - пять процентов. За последние 15 лет наше население выросло на 1,5 миллиона человек, поэтому создание рабочих мест является для нас постоянным процессом. В прошлом году мы создали 177 тысяч постоянных рабочих мест, и это демонстрирует нашу политику. Кроме того, нефтегазовый сектор не создает много рабочих мест. Чтобы сохранить безработицу на низком уровне, нам нужно обратить внимание на сферы образования, управления, сельского хозяйства, туризма и услуг. Наше население готово к реформам, и наши реформы положительно восприняты населением. Они не были болезненными, потому что, когда вы проводите радикальные реформы, на первом этапе это болезненно для населения. Таким образом, мы предоставили существенный социальный пакет тем, кто по-прежнему нуждается в государственной поддержке. Поэтому это был плавный процесс, и в ближайшие годы нам просто нужно продолжить то, что мы начали два года назад - нашу очень глубокую и всеобъемлющую политику реформ", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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