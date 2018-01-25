Казахстан намерен развить новую международную клиринговую систему

25 января 2018 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Казахстана, биржа Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Банк Euroclear (Euroclear) подписали меморандум о сотрудничестве по развитию новой международной клиринговой системы для Казахстана. Об этом сообщает пресс служба пресс-службу МФЦА.

Меморандум определяет намерение работать в партнёрстве для поддержки создания рыночной среды, в условиях которой будет обеспечен доступ иностранным инвесторам к казахстанским локальным бумагам через систему Euroclear.

«Министерство финансов Казахстана, как эмитент государственных ценных бумаг, благодаря обеспечению прямого доступа нерезидентов к рынку государственных ценных бумаг через Euroclear, получит возможность размещать государственные ценные бумаги на конкурентных условиях. А это, в свою очередь, создаст потенциал для снижения стоимости заимствования и расширения инвестиционной базы», - отметил глава министерства финансов Казахстана Бахыт Султанов.

В целом, эти меры позволят казахстанским эмитентам выпускать локальные ценные бумаги напрямую, просто и эффективно через платформу Euroclear, которая является международным центральным депозитарием ценных бумаг с рейтингом AA+, чьи клиенты включают более 2000 финансовых институтов в более чем 90 странах мира.

«Через Euroclear казахстанские эмитенты смогут иметь доступ и к локальным, и к международным инвесторам на единой платформе Международного финансового центра «Астана». Со временем ожидается снижение стоимости заимствования для эмитентов ценных бумаг, что внесет вклад в развитие экономики Казахстана», - озвучил председатель правления администрации Международного финансового центра «Астана» Нурлан Кусаинов.

МФЦА - это финансовый хаб для стран Центральной Азии, Закавказья, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы. МФЦА предоставляет систему "единого окна", упрощенный режим выдачи виз, регистрации, получения разрешений на работу и других процедур.

Группа компаний Euroclear обеспечивает расчет, хранение и обслуживание внутренних и трансграничных ценных бумаг от облигаций, акций и деривативов до инвестиционных фондов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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