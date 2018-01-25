Имущество 6 ликвидированных в Азербайджане банков выставлено на аукцион

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) 26 февраля выставит на аукцион имущество шести ликвидированных банков, сообщает фонд в четверг.

На аукцион выставят легковые автомобили, находившиеся на балансе ликвидированных Bank Standard, Zaminbank, Кавказского банка развития и Kredobank, квартиру и два дома (Royalbank), 10 нежилых участка (Royalbank, Texnikabank и Kredobank) и три земельных участка (Texnikabank). Также на аукцион выставлены шесть банкоматов (Bank Standard и Texnikabank).

Более полную информацию о выставленных на аукцион лотах можно узнать по ссылке.

Аукцион состоится 26 февраля в 11:00 в здании Республиканской сырьевой и товарной биржи по адресу:улица И. Хидаятзаде, 156 (20А), двор 1933.

Лицензии банков были отозваны из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Азербайджанский фонд страхования вкладов, приступивший к работе с 2007 года, выступает в качестве ликвидатора всех закрывшихся в стране банков.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @MaksimTsurkov

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