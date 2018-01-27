Число мобильных абонентов в Узбекистане выросло

БАКУ /Trend/ - В минувшем году количество абонентов мобильной связи в Узбекистане увеличилось на 1,4 миллиона по сравнению с предыдущем годом и составило 22,8 миллиона человек на январь 2018 года.

По данным министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана насчитывается 22,17 тысячи базовых станций, тогда как в начале 2017 года их было 18,19 тысячи.

Общее количество интернет-пользователей в Узбекистане в 2017 году увеличилось более чем на треть и достигло 20 миллионов человек. При этом скорость доступа к интернету к январю 2018 года выросла до 104 мегабит в секунду.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил увеличить скорость подключения к глобальной информационной сети минимум в четыре раза и существенно снизить цены за пользование интернет трафиком.

Уровень охвата цифровым телевидением в стране достиг ста процентов.

В настоящий момент на мобильном рынке Узбекистана действуют пять операторов. В GSM-стандарте работают ИП ООО "Unitel" ("дочка" холдинга Vimpelcom Ltd), ИП ООО "Coscom" ("дочка" скандинавской TeliaSonera) и ООО "Universal Mobile Systems", принадлежащее министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. СП "Rubicon Wireless Communication" работает в стандарте CDMA. АК "Узбектелеком", национальный оператор связи, через свой филиал "Узмобайл" оказывает услуги сотовой связи в формате GSM и CDMA.

Стоимость использования абонентского номера сотовыми операторами в Узбекистане увеличена в два раза — с 2 до 4 тысяч сумов.

(Официальный курс на 27 января составляет 8163,93 UZS/USD)

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.