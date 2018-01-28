Может ли криптовалюта стать альтернативой золоту?

БАКУ /Trend/ - Криптовалюты могут стать составной частью мировой финансовой системы, однако они не в состоянии заменить золото в качестве основного инвестиционного инструмента, следует из отчета World Gold Council (WGC).

Авторы отчета "Криптовалюты не станут заменой золоту" отмечают, что стремительный рост стоимости биткоина стал одной из главнейших тем 2017 года. За год золото подорожало почти на 13 процентов, в то время как стоимость биткоина выросла почти в 13 раз. Все это привело к тому, что некоторые эксперты предложили использовать биткоин в качестве основного инвестиционного инструмента взамен золоту.

Тем не менее, эксперты WGC считают, что у золота имеется ряд преимуществ перед криптовалютами. Так, золото имеет меньшую волатильность и обладает хорошо понимаемой ролью в инвестиционном портфеле. Кроме того, рынок золота более ликвиден.

В частности, по мнению экспертов, не каждый инвестор готов вложить средства в биткоин, который обладает очень сильной волатильностью - с середины декабря его стоимость упала на 40 процентов и колебания его цены до сих пор продолжаются.

На сегодня рынок криптовалют оценивается в 800 миллиардов долларов. Ежедневные объемы торгов с биткоином составляет около двух миллиардов долларов. Однако это не сопоставимо с рынком золото, где ежедневные объемы торгов составляют порядка 250 миллиардов долларов.

Еще одним преимуществом золота перед криптовалютами авторы отчета называют более широкие возможности использования золота. Например, золото пользуется высоким спросом не только как финансовый актив, но и в качестве ювелирных изделий. В то же время, золото используется в промышленности, например, для изготовления некоторых компьютерных чипов.

Биткоин и другие криптовалюты могут быть использованы только в контексте электронных платежных систем. В настоящее время, возможности оплаты криптовалютами достаточно ограничены.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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