Может ли криптовалюта стать альтернативой золоту?

28 января 2018 08:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Криптовалюты могут стать составной частью мировой финансовой системы, однако они не в состоянии заменить золото в качестве основного инвестиционного инструмента, следует из отчета World Gold Council (WGC).

Авторы отчета "Криптовалюты не станут заменой золоту" отмечают, что стремительный рост стоимости биткоина стал одной из главнейших тем 2017 года. За год золото подорожало почти на 13 процентов, в то время как стоимость биткоина выросла почти в 13 раз. Все это привело к тому, что некоторые эксперты предложили использовать биткоин в качестве основного инвестиционного инструмента взамен золоту.

Тем не менее, эксперты WGC считают, что у золота имеется ряд преимуществ перед криптовалютами. Так, золото имеет меньшую волатильность и обладает хорошо понимаемой ролью в инвестиционном портфеле. Кроме того, рынок золота более ликвиден.

В частности, по мнению экспертов, не каждый инвестор готов вложить средства в биткоин, который обладает очень сильной волатильностью - с середины декабря его стоимость упала на 40 процентов и колебания его цены до сих пор продолжаются.

На сегодня рынок криптовалют оценивается в 800 миллиардов долларов. Ежедневные объемы торгов с биткоином составляет около двух миллиардов долларов. Однако это не сопоставимо с рынком золото, где ежедневные объемы торгов составляют порядка 250 миллиардов долларов.

Еще одним преимуществом золота перед криптовалютами авторы отчета называют более широкие возможности использования золота. Например, золото пользуется высоким спросом не только как финансовый актив, но и в качестве ювелирных изделий. В то же время, золото используется в промышленности, например, для изготовления некоторых компьютерных чипов.

Биткоин и другие криптовалюты могут быть использованы только в контексте электронных платежных систем. В настоящее время, возможности оплаты криптовалютами достаточно ограничены.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Японская биржа Coincheck подтвердила кражу в 527 миллионов долларов
Бизнес 27 января 10:39
Биржа криптовалют Coincheck потеряла почти $400 млн
Другие страны 26 января 22:29
Биткоин дешевеет на фоне заявлений инвесторов и международных регуляторов
Бизнес 26 января 09:38
Может ли криптовалюта стать альтернативой золоту?
Бизнес 25 января 15:12
Стоимость золота достигла четырехмесячного максимума
Бизнес 24 января 10:55
Биткоин дешевеет на данных о планах по регулированию криптовалют
ИКТ 23 января 10:21
Saxo Bank: Нефть в начале 2018 года может подешеветь
Энергетика 22 января 15:17
Saxo Bank: 2018 год - решающий для рынка криптоактивов
Бизнес 19 января 17:15
Рынок криптовалют восстанавливается
Бизнес 19 января 10:34
Alibaba Group опровергла информацию о планах компании заняться выпуском криптовалют
В мире 18 января 01:13
Биткоин торгуется ниже отметки в десять тысяч долларов
Бизнес 17 января 19:57
Производство золота в Казахстане в 2017 году увеличилось
Бизнес 17 января 13:48
Курс биткойна упал ниже $12 тыс., опустившись до минимумов с начала декабря
Бизнес 16 января 15:00
Биткоин дешевеет на опасениях из-за идеи регулирования криптовалют
Бизнес 16 января 09:34
Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту от Telegram
В мире 14 января 14:31
Биткоин дорожает после опровержения запрета криптовалют в Южной Корее
Бизнес 12 января 11:47
Министр экономики Турции призвал воздержаться от использования криптовалют
Бизнес 11 января 13:12
Биткоин подешевел до 13 тысяч долларов
Бизнес 11 января 09:54