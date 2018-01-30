Узбекистан и Россия наладят совместное производство лекарственных средств

30 января 2018 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соглашение о налаживании взаимного сотрудничества по производству лекарственных средств было подписано в ходе встречи хокима Андижанской области Узбекистана с генеральным директором завода “Медсинтез” (Российская Федерация), сообщают узбекские СМИ.

На состоявшейся в Андижане встрече обсуждался ряд вопросов, таких как создание в области центра “Диализ”, строительство при центре завода по производству инфузионных растворов, инсулина, твердых и жидких лекарственных средств, создание новых рабочих мест.

Российские инвесторы ознакомились с имеющимися объектами, предложенными для реализации проекта.

Товарооборот между Россией и Узбекистаном с января по октябрь 2017 вырос на 25,1 процента и составил 2,8 миллиарда долларов.

При этом в физическом выражении объем торговли увеличился на 6,3 процента — с 3,6 миллиона тонн до 3,8 миллиона тонн.

Существенный вклад в развитие торговли между странами в 2017 году внесла активизация российско-узбекского сотрудничества на уровне регионов. Так, в течение года состоялось 24 бизнес-миссии, в которых приняли участие представители порядка 200 российских компаний из 30 регионов России.

В ближайшие два года Россия и Узбекистан планируют довести товарооборот до 10 миллиардов долларов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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