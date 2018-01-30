ЕС намерен использовать потенциал БТК (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) намерен использовать потенциал новых транспортных коридоров, создающихся в направлении Азии, в том числе и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказал на пресс-конференции в Баку во вторник генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей.

По его словам, БТК - это важный коридор, который связывает Европу и Азию и имеет высокий торговый потенциал.