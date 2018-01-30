ЕС намерен использовать потенциал БТК (версия 2)

30 января 2018 19:00 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:02)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) намерен использовать потенциал новых транспортных коридоров, создающихся в направлении Азии, в том числе и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказал на пресс-конференции в Баку во вторник генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей.

По его словам, БТК - это важный коридор, который связывает Европу и Азию и имеет высокий торговый потенциал.

"Азербайджан превращается в региональный транспортный и логистический хаб, и это происходит в интересах ЕС. БТК связывает Европу с Азией, сокращает расстояние и время для доставки товаров. ЕС хочет получать выгоды от подобных новых возможностей и использовать потенциал новых коридоров, в том числе БТК. Создание новой железной дороги важно и с точки зрения экологии", - сказал Хололей.

В октябре прошлого года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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