Официальный курс маната к мировым валютам на 1 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое февраля установлен на уровне 1,7001 и 2,1116 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов 01.02.2018 1 доллар США 1 USD 1.7001 1 евро 1 EUR 2.1116 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3673 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0866 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8597 1 бразильский реал 1 BRL 0.5334 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1432 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1585 1 чешская крона 1 CZK 0.0835 1 чилийский песо 1 CLP 0.2827 1 китайский юань 1 CNY 0.2702 1 датская крона 1 DKK 0.2837 1 грузинский лари 1 GEL 0.6811 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2174 1 индийская рупия 1 INR 0.0267 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.413 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0127 100 иранских риалов 100 IRR 0.0038 1 шведская крона 1 SEK 0.2158 1 швейцарский франк 1 CHF 1.8253 1 израильский шекель 1 ILS 0.4972 1 канадский доллар 1 CAD 1.3815 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6727 1 казахский тенге 1 KZT 0.0053 1 киргизский сом 1 KGS 0.0249 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1123 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4361 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0914 1 молдавская лея 1 MDL 0.102 1 египетский фунт 1 EGP 0.0964 1 норвежская крона 1 NOK 0.2205 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0208 1 польский злотый 1 PLN 0.5086 1 российский рубль 1 RUB 0.0303 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2957 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.4772 1 турецкая лира 1 TRY 0.4528 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0583 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1927 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0611 100 японских иен 100 JPY 1.5555 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.2532 Золото (1 унция) 1 XAU 2286.5495 Серебро (1 унция) 1 XAG 29.4312 Платина (1 унция) 1 XPT 1701.7491 Палладий (1 унция) 1 XPD 1750.746

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