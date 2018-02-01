Шанс выиграть 50 манат с картами MasterCard от Kapital Bank

БАКУ /Trend/ - Владельцы платежных карт MasterCard от Kapital Bank смогут участвовать в новой выигрышной лотереи. Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, согласно условиям, клиенты, оплатившие покупку через POS-терминалы страны, минимум на 20 манат, автоматически становятся участниками лотереи.

Каждый день среди участников лотереи будут разыграны 10 призов по 50 манат. Последний день лотереи - 28 февраля 2018 года.

Следует отметить, карты MasterCard можно заказать во всех филиалах Kapital Bank, или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в манатах, долларах США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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