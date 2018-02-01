Началась выплата компенсаций вкладчикам азербайджанского Demirbank

1 февраля 2018 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) приступает к выплате компенсаций по застрахованным вкладам ОАО Demirbank.

Вкладчики смогут получить свои компенсации в 26 филиалах Kapital Bank.

Согласно информации, для выдачи компенсаций привлечены семь городских и 19 региональных филиалов Kapital Bank. C полным списком филиалов можно ознакомиться по ссылке: http://adif.az/?~/aze/news/full/1/1156/

Размер компенсируемых вкладов в Demirbank составляет 63,5 миллиона манатов, некомпенсируемых депозитов - 28,3 миллиона манатов.

Согласно первичной оценке, проведенной в банке, всего у Demirbank было 55 213 вкладчиков. При этом размер вкладов у большей части (52 732 человека) клиентов не превышает одной тысячи манатов.

Лицензия Demirbank была отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала - ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствуют возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.

В настоящее время верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на первое февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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