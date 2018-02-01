Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион

1 февраля 2018 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) пятого февраля проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 250 миллионов манатов, сообщает ЦБА в четверг.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.

Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на первое февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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