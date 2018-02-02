Кабмин Узбекистана утвердил новые правила ввоза и вывоза наличной иностранной валюты

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Узбекистана утвердил новые правила ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами через таможенную границу страны.

С начала текущего года декларированию и предъявлению сотруднику таможенных органов подлежит ввозимая и вывозимая наличная иностранная валюта превышающая сумму в 2 тысячи долларов США.

Свободно вывезти из страны можно национальную валюту Узбекистана (сумы) в пределах эквивалентных 5 тысячам долларов США (с соблюдением правил о декларировании). Если вывозимая сумма превышает этот уровень резидентам требуется разрешение Центрального банка Узбекистана, в котором указывается вся вывозимая сумма; нерезидентам – пассажирская таможенная декларация, заполненная при въезде в Узбекистан. Они могут вывезти не больше, чем ввезли ранее.

Указанные разрешительные документы на вывоз наличной иностранной валюты используются однократно.

Например, если получено разрешение ЦБ на вывоз 10 тысяч долларов США, но пассажир имеет при себе только 8 тысяч долларов США, вывезти оставшуюся сумму в дальнейшем он уже не сможет.

Предприниматели несут ответственность за достоверность предоставляемых таможенному органу сведений в соответствии с законодательством.

В январе текущего года утверждена новая форма пассажирской таможенной декларации.

Предыдущая редакция документа утратила силу из-за несоответствия указу президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему упрощению порядка ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами».

Документ официально вступил в силу 1 февраля 2018.

В Узбекистане с сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Ранее они принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.



(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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