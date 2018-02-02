Кабмин Узбекистана утвердил новые правила ввоза и вывоза наличной иностранной валюты

2 февраля 2018 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Узбекистана утвердил новые правила ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами через таможенную границу страны.

С начала текущего года декларированию и предъявлению сотруднику таможенных органов подлежит ввозимая и вывозимая наличная иностранная валюта превышающая сумму в 2 тысячи долларов США.

Свободно вывезти из страны можно национальную валюту Узбекистана (сумы) в пределах эквивалентных 5 тысячам долларов США (с соблюдением правил о декларировании). Если вывозимая сумма превышает этот уровень резидентам требуется разрешение Центрального банка Узбекистана, в котором указывается вся вывозимая сумма; нерезидентам – пассажирская таможенная декларация, заполненная при въезде в Узбекистан. Они могут вывезти не больше, чем ввезли ранее.

Указанные разрешительные документы на вывоз наличной иностранной валюты используются однократно.

Например, если получено разрешение ЦБ на вывоз 10 тысяч долларов США, но пассажир имеет при себе только 8 тысяч долларов США, вывезти оставшуюся сумму в дальнейшем он уже не сможет.

Предприниматели несут ответственность за достоверность предоставляемых таможенному органу сведений в соответствии с законодательством.

В январе текущего года утверждена новая форма пассажирской таможенной декларации.

Предыдущая редакция документа утратила силу из-за несоответствия указу президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему упрощению порядка ввоза и вывоза наличной иностранной валюты физическими лицами».

Документ официально вступил в силу 1 февраля 2018.

В Узбекистане с сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Ранее они принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЕБРР: Экономика Узбекистана становится более открытой (эксклюзив)
Бизнес 10:35
Узбекские экономические суды получили больше компетенций по делам с иностранными участниками
Бизнес 1 февраля 18:03
Рост официального курса евро в Узбекистане составил почти 10 процентов
Бизнес 1 февраля 17:29
Азербайджан будет представлен на международном конкурсе Miss Union в Узбекистане
Стиль 1 февраля 13:50
Узбекистан, Украина будут сотрудничать в сфере рыбного хозяйства
Бизнес 1 февраля 12:31
Узбекистан и Таджикистан провели встречи по делимитации госграницы
Центральная Азия 1 февраля 10:53
Второй по капитализации банк Узбекистана активно осваивает зарубежные кредитные линии
Бизнес 1 февраля 10:22
Казахстанский цемент начал выставляться на товарно-сырьевой бирже Узбекистана
Бизнес 1 февраля 10:12
В Узбекистане будет реализовано свыше 20 тысяч проектов в сфере сельского хозяйства
Бизнес 1 февраля 09:50
Узбекская пищевая промышленность немного снизила темпы производства
Узбекистан 31 января 23:34
Кувейтский фонд поддержит развитие жилищного строительства в Узбекистане
Бизнес 31 января 19:44
Узбекистан и Таджикистан рассматривают возможность восстановления поставок газа
Энергетика 31 января 15:24
На биржевых торгах Узбекистана значительно выросла доля высоколиквидной продукции
Бизнес 31 января 15:12
Председателя Службы нацбезопасности Узбекистана освободили от должности
Узбекистан 31 января 12:19
ВБ профинансирует повышение энергоэффективности предприятий в Узбекистане
Энергетика 31 января 10:34
ВБ выделил дополнительный кредит на развитие плодоовощеводства в Узбекистане
Бизнес 31 января 09:55
В Узбекистане создается Ассоциация лимоноводства
Бизнес 30 января 17:51
ЕБРР и ЕС запустили программу по развитию малого бизнеса в Центральной Азии
Бизнес 30 января 17:30