Казахстан открывает страховой рынок для иностранных компаний

БАКУ /Trend/ - Страховой сектор Казахстана становится первым сектором, на котором будет реализовано требование ВТО по доступу на рынок филиалов иностранных компаний. Об этом сообщил в Мажилисе парламента Казахстана в пятницу заместитель председателя Национального банка Жанат Курманов.

По его словам, это произойдет уже в 2020 году.

"В этих условиях у национального страхового сектора остается не так много времени для обеспечения устойчивой модели развития, позволяющей выдерживать конкуренцию со стороны иностранных игроков. Сдерживающими причинами развития страхового рынка являются недостаточное развитие добровольного страхования, низкий уровень доверия населения и бизнеса к страхованию, низкая доступность страхования во всех регионах Казахстана и отсутствие цифровых технологий на страховом рынке", - сказал Курманов.

Он также отметил что в Казахстане будет внедряться онлайн-страхование.

«Доступность страховых услуг на всей территории Казахстана не может быть обеспечена без внедрения дистанционных электронных цифровых услуг. Законопроектом [«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и страховой деятельности»] предусмотрено внедрение онлайн-страхования, благодаря которому население получит возможность заключать договоры страхования через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса и страховых агентов. Также можно будет обращаться онлайн для внесения изменений в договор страхования, получения страховых выплат», - сказал Курманов.

Зампредседателя Нацбанка подчеркнул, что финансовый рынок в Казахстане развивается достаточно динамично. Объем рынка за последние 10 лет так и не превысил одного процента ВВП, а активы всех страховых организаций - два процента ВВП, сказал он.

Так, доля активов страховых организаций за 11 месяцев 2017 составила 1,78 процента ВВП, а страховых премий – 0,60 процента ВВП, что ниже по сравнению с предыдущими годами. В развитых странах этот показатель достигает 6 процентов и более.

Объем страховых премий увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года незначительно, на 2,63 процента, и составил 311 902 миллиона тенге. По обязательным видам страхования рост составил 7,1 процента, что более чем втрое меньше в сравнении с прошлым годом. По добровольному имущественному страхованию страховые организации собрали премий на 7,11 процента меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и если бы не значительный рост на 19,38 процента страховых премий по добровольному личному страхованию, который нивелировали потери по имущественному страхованию, то можно было бы говорить о значительном снижении роста по премиям. Общий объем страховых выплат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 12,8 процента и составил 61 113 миллионов тенге. Снижение выплат наблюдается по добровольным видам страхования на 52,2 процента. По обязательным видам и личному страхованию есть незначительное увеличение объема страховых выплат – 5,7 и 5,8 процента соответственно.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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