Добавленная стоимость внутренней торговли Китая по итогам 2017 года впервые превысила $1,7 трлн

В 2017 году общий объем добавленной стоимости внутренней торговли Китая достиг 10,7 триллиона юаней (1 USD - 6,33 юаня), впервые превысив 10 триллиона юаней. Об этом сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сообщает агентству Синьхуа.

По словам Гао Фэна, названный показатель составил около 13 процентов. всего ВВП Китая в 2017 году, уступив лишь подобному показателю обрабатывающей промышленности.

В 2017 году главными секторами торговли внутри Китая стали оптовая и розничная торговля, гостиничная и ресторанная индустрии, индустрия обслуживания населения и индустрии ремонтных и других услуг. В частности, добавленная стоимость оптовой и розничной торговли выросла на 7,1 процента до 7,8 триллиона юаней. Вместе с этим, добавленная стоимость, созданная в гостиничной и ресторанной индустриях, составила 1,5 триллиона юаней, увеличившись на 7,1 процента по сравнению с 2016 годом.

Кроме того, к концу 2017 года количество реальных рыночных субъектов во внутренней торговле Китая превысило 66 миллиона. Рост суммы налогообложений в отраслях оптовой и розничной торговли достиг 20 процентов, занимая почти четверть вклада в данный показатель всей страны.

При этом число работающих в сфере внутренней торговли страны составило почти 200 миллионов человек, увеличившись примерно на 10 процентов по сравнению с концом 2016 года. Это почти четверть занятого населения всего Китая и свыше половины от числа работающих в индустрии услуг страны.

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