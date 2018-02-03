Джанет Йеллен предостерегла от "пузыря" на рынке

Джанет Йеллен, которая в пятницу отработала последний день на посту главы Федеральной резервной системы, перед уходом предупредила об опасности перегретого рынка, хотя нынешняя ситуация, по ее мнению, к этой черте еще не подошла, сообщает РИА Новости.

"Я не хочу называть то, что мы видим сейчас, "пузырем", но я бы сказала, что в общем оценка активов повышена", — сказала Йеллен в интервью телеканалу PBS. По ее словам, инвесторам нужно "диверсифицировать инвестиции".

В пятницу американский индекс Dow Jones обрушился сразу на 650 пунктов — это крупнейшее падение за полтора года и самое большое за время президентства Дональда Трампа. При этом за первый год работы Трампа на посту президента этот биржевой индекс вырос на 30%. Рынок падал в пятницу, даже несмотря на положительные новости об экономике — так, в январе в США прибавилось 200 тысяч рабочих мест, а безработица остается на наиболее низком уровне более чем за полтора десятилетия.

Трамп не продлил полномочия Йеллен на второй срок, что нетипично для вновь избранного американского президента. Трамп в прошлом критиковал Йеллен за политику низкой учетной ставки. Пост главы ФРС займет Джером Пауэлл, кандидатуру которого утвердил сенат. Йеллен перейдет работать в Институт имени Брукингса.

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