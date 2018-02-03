Fitch: В Азербайджане сохранится социальная и политическая стабильность (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сохранится социальная и политическая стабильность, считает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне “ВВ+” и пересмотрело прогноз с “негативного” на “стабильный”.

При этом агентство не ожидает длительной эскалации конфликта с Арменией по Нагорному Карабаху до того уровня, который может повлиять на экономическую и финансовую стабильность.

Fitch отмечает, что в 2017 году в стране повысилась макроэкономическая устойчивость, начал восстанавливаться платежный баланс, по счету текущих операций образовался профицит. Как итог, международные валютные резервы выросли, а активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) достигли по итогам прошлого года 35,8 миллиарда долларов. Агентство ожидает, что активы SOFAZ продолжат расти благодаря устойчивым ценам на нефть и ограничению трансфертов в государственный бюджет.

Что касается сводного государственного бюджета, то, по мнению аналитиков Fitch, его дефицит в размере 1,5 процента от ВВП в 2017 году можно считать умеренным. В этом же году, отмечает агентство, госбюджет Азербайджана будет профицитным.

Fitch строит свои предположения на основе того, что в 2018 году стоимость нефти составит около 52,5 доллара за баррель, а в 2019 году - 55 долларов за баррель. Базовая цена на нефть, заложенная в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год, составляет 45 долларов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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