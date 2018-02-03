Fitch огласило прогноз по курсу азербайджанского маната на 2 года (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару в течение ближайших двух лет сохранится на уровне 1,7 маната, говорится в сообщении агентства.

“На фоне постепенного восстановления цен на нефть и жесткой денежно-кредитной политики курс маната по отношению к доллару с апреля 2017 года сохраняется на стабильном уровне в 1,7 маната. Это, в свою очередь, помогло ослабить давление на инфляцию”, - отмечают аналитики агентства.

В 2017 году официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0706 маната (3,9871 процента). Средневзвешенный курс по итогам 2017 года составил 1,7205 маната за один доллар.

С 13 декабря 2017 года курс маната по отношению к доллару составляет 1,7001 маната.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s также прогнозирует, что в 2018 году курс маната по отношению к доллару составит 1,7 маната.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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