Эльман Рустамов: Азербайджанский манат постепенно восстанавливает накопительную функцию

БАКУ /Trend/ - Национальная валюта Азербайджана начала постепенно восстанавливать свою накопительную функцию.

Об этом в субботу сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на расширенном заседании ЦБА, посвященном итогам прошлого года и предстоящим задачам.

По словам Рустамова, в 2017 году манатная денежная масса выросла на 8,7 процента, что значительно превышает темпы роста ненефтяного сектора. В течение года, продолжил он, было достаточно средств для своевременного осуществления различных выплат.

“В условиях превышения предложения над спросом на валютном рынке курс маната с начала года укрепился на четыре процента, что ривело к снижению инфляционных ожиданий и уровня долларизации”, - отметил Рустамов.

По данным Центрального банка Азербайджана, в 2017 году уровень вкладов физических лиц составил 7,56 миллиарда манатов (рост за год на 1,5 процента). Объем вкладов в национальной валюте по итогам года составил 2,5 миллиарда манатов (рост за год на 66,9 процента). За год удельный вес вкладов в национальной валюте вырос с 20,4 до 33,5 процента.

Официальный курс на третье февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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