Центробанк Азербайджана окажет необходимую поддержку макроэкономической стабильности

3 февраля 2018 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) окажет необходимую поддержку макроэкономической стабильности в стране.

Об этом в субботу сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов на расширенном заседании, посвященном итогам прошлого года и предстоящим задачам.

По словам Рустамова, усиление макроэкономической стабильности является главной задачей ЦБА на 2018 год и среднесрочный период.

Он отметил, что сохранение макроэкономической и финансовой стабильности станет базовым условием для обеспечения устойчивого экономического роста. В соответствии со своим мандатом, продолжил Рустамов, ЦБА окажет необходимую поддержку макроэкономической стабильности в стране, вместе с правительством направит усилия на доведение инфляции до однозначного уровня, а также модернизирует стратегические и операционные рамки денежной политики для повышения возможностей влияния на инфляцию.

Рустамов напомнил, что в этом году ЦБА постарается удержать инфляцию на уровне шести-восьми процентов. Учитывая относительное смягчение фискальной политики, ЦБА продолжит проводить консервативную денежную политику, отметил он, добавив, что для этого ЦБА обеспечит формирование адекватных монетарных условий.

Глава ЦБА также не исключил осуществления ограниченных интервенций на валютном рынке для предотвращения кратковременных изменений национальной валюты.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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Azernews Newspaper
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