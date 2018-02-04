Глава крупнейшего корпоративного банка Азербайджана рассказал о планах на 2018 г.

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский PASHA Bank нацелен в 2018 году на активное внедрение цифровых инструментов, сказал в интервью Trend главный исполнительный директор и председатель правления банка Талех Кязымов.

По его словам, новая стратегия развития банка, охватывающая 2018-2020 годы, основана на переходе к цифровому банкингу и развитии онлайн-каналов предоставления услуг.

"Таким образом, 2018 год станет для нас, прежде всего, годом трансформации бизнеса, годом перехода на активное внедрение цифровых инструментов. Если говорить о конкретных целях, то к концу стратегического периода мы ожидаем, что не менее 90 процентов всех клиентских операций будет проводиться посредством цифровых каналов", - сказал председатель правления.

По словам Кязымова, текущий год станет для PASHA Bank также годом расширения деятельности в розничном сегменте, где банк планирует продолжать предоставлять высококачественные услуги для держателей зарплатных карт.

"В то же время, продолжая делать основной акцент на обслуживание корпоративного сектора, в 2018 году мы планируем довести объем кредитного портфеля до 1,3-1,4 миллиарда манатов, а общие активы банка - до 4,3 миллиарда манатов. Да, это достаточно амбициозные, но вполне реальные цели, учитывая опыт коллектива PASHA Bank и наличие высокопрофессиональной экспертизы", - сказал Кязымов.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA – крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм, и в других направлениях бизнеса.

Официальный курс на первое февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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