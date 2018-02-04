Toyota отзывает в Китае свыше 180 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

4 февраля 2018 12:48 (UTC+04:00)

Компания Toyota отзывает с китайского рынка 181,8 тыс. автомобилей из-за возможного дефекта в работе подушек безопасности. Об этом сообщает в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на Государственное управление по контролю за качеством, проверке и карантину КНР, передает ТАСС.

Отзыв начнется с 10 февраля и затронет 73,1 тыс. внедорожников Highlander, 98,2 тыс. моделей Levin с двигателем внутреннего сгорания, 5,8 тыс. машин Levin с гибридным двигателем и 4,7 тыс. автомобилей Toyota Corolla. Все отзываемые модели произведены в 2015-2016 годы.

В заявлении контролирующего ведомства указывается, что в данных автомобилях существует вероятность некорректной работы датчика ускорения в подушках безопасности, что может привести к сбою в их работе при ДТП. Производитель обязуется заменить необходимые детали на бесплатной основе, если будет выявлена неисправность.

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