Стартовал первый этап проекта по созданию в Ташкенте «умного города»

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане приступили к реализации первого этапа проекта по строительству многофункционального административно-жилого комплекса High Tech City, сообщили в Государственном комитете по инвестициям республики.

Соглашение об этом подписали Госкоминвестиции, хокимият (администрация) Ташкента и южнокорейская корпорация POSCO Daewoo. В частности, первый этап включает в себя формирование совместной рабочей группы, которая будет координировать оперативное и качественное выполнение всех этапов проекта, выбор площадки для строительства, разработки концептуального плана и предварительного технико-экономического обоснования

Основной документ по строительству High Tech City стоимостью 1,4 миллиарда долларов США был подписан 22 ноября 2017 года в Сеуле. Согласно ему на территории около 50 гектаров разместятся бизнес-центры, жилые дома, научно-исследовательские центры, образовательные, коммерческие и промышленные учреждения и другие объекты. Все объекты будут возводиться с применением «умных» технологий, включая энергосберегающие системы и автоматизацию зданий, отметили в комитете.

Корейские специалисты уже провели градостроительный анализ в Ташкенте и изучили аналогичные проекты, такие как Tashkent City и Nurafshon. На данный момент рассматриваются четыре варианта размещения нового района, учитывая инфраструктуру, экологические вопросы, население и другие вопросы.

POSCO Daewoo — дочерняя компания сталелитейного гиганта POSCO, международной торговой и инвестиционной компании, который имеет опыт в строительстве как на корейском, так и на международном рынках.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане реализуется проект строительства Tashkent City, который разместится в центре столицы на территории 80 гектаров. В комплекс войдут бизнес-центры, торговые и развлекательные комплексы, отели, конгресс-холл, многоэтажные жилые дома, парки и искусственное озеро.

Разработчиком мастер-плана проекта международного делового центра Tashkent City стоимостью свыше 1 миллиардов долларов выступит турецкая Tabanlıoğlu Architects, которая победила в конкурсе среди восьми других аналогичных проектов, представленных Узбекистану.

(Автор: Мамед Дашдемиров. Редактор: Хазар Ахундов)

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