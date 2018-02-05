Бизнесмены Казахстана и Германии намерены активизировать инвестсотрудничествo

БАКУ /Trend/ - Национальная компания «Kazakh Invest» и Представительство германской экономики в Центральной Азии договорились об активизации инвестиционного сотрудничества между странами.

Председатель правления «Kazakh Invest» Сапарбек Туякбаев и заместитель главы Представительства германской экономики в Центральной Азии Катаринa Кох договорились о проведении совместных мероприятий в этом направлении с участием немецких бизнесменов.

В ходе встречи Туякбаев рассказал о текущей деятельности Kazakh Invest, внедрении принципа «одного окна» в работе с зарубежными инвесторами в Казахстане, а также об инвестиционных преференциях, предоставляемых иностранным предпринимателям.

«Мы рассматриваем Германию как приоритетную страну с огромным потенциалом для инвестирования в Казахстан. Немецкий бизнес очень гибкий, высокотехнологичный, имеет серьезные позиции на глобальном рынке. И поэтому «Kazakh Invest» готов поддерживать инвестпроекты немецких бизнесменов», - отметил Туякбаев.

В свою очередь Кох подчеркнула, что Германия заинтересована в углублении торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном.

«В нашу организацию поступают запросы от немецких бизнесменов, которые ищут в Казахстане потенциальные проекты для инвестирования. Мы рады, что есть такая заинтересованность и надеемся, что при содействии «Kazakh Invest» будут решаться все организационные вопросы, в том числе миграционного характера», - сообщила Кох.

Представительство германской экономики в Центральной Азии - часть глобальной сети Германских внешнеторговых палат, представленных в 130 городах более чем 90 стран.

Представительство германской экономики в Центральной Азии оказывает консалтинговые услуги казахстанским предприятиям касательно возможностей делового сотрудничества в Германии.

Товарооборот между Казахстаном и Германией составляет более 2 миллиардов евро. Казахстан - ключевой торговый партнер ФРГ в центрально-азиатском регионе. Более 91 процента экспорта составляют минеральные ресурсы. На остальную часть приходятся черные и цветные металлы, химикаты, рыба.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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