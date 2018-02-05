Бизнесмены Казахстана и Германии намерены активизировать инвестсотрудничествo

5 февраля 2018 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная компания «Kazakh Invest» и Представительство германской экономики в Центральной Азии договорились об активизации инвестиционного сотрудничества между странами.

Председатель правления «Kazakh Invest» Сапарбек Туякбаев и заместитель главы Представительства германской экономики в Центральной Азии Катаринa Кох договорились о проведении совместных мероприятий в этом направлении с участием немецких бизнесменов.

В ходе встречи Туякбаев рассказал о текущей деятельности Kazakh Invest, внедрении принципа «одного окна» в работе с зарубежными инвесторами в Казахстане, а также об инвестиционных преференциях, предоставляемых иностранным предпринимателям.

«Мы рассматриваем Германию как приоритетную страну с огромным потенциалом для инвестирования в Казахстан. Немецкий бизнес очень гибкий, высокотехнологичный, имеет серьезные позиции на глобальном рынке. И поэтому «Kazakh Invest» готов поддерживать инвестпроекты немецких бизнесменов», - отметил Туякбаев.

В свою очередь Кох подчеркнула, что Германия заинтересована в углублении торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном.

«В нашу организацию поступают запросы от немецких бизнесменов, которые ищут в Казахстане потенциальные проекты для инвестирования. Мы рады, что есть такая заинтересованность и надеемся, что при содействии «Kazakh Invest» будут решаться все организационные вопросы, в том числе миграционного характера», - сообщила Кох.

Представительство германской экономики в Центральной Азии - часть глобальной сети Германских внешнеторговых палат, представленных в 130 городах более чем 90 стран.

Представительство германской экономики в Центральной Азии оказывает консалтинговые услуги казахстанским предприятиям касательно возможностей делового сотрудничества в Германии.

Товарооборот между Казахстаном и Германией составляет более 2 миллиардов евро. Казахстан - ключевой торговый партнер ФРГ в центрально-азиатском регионе. Более 91 процента экспорта составляют минеральные ресурсы. На остальную часть приходятся черные и цветные металлы, химикаты, рыба.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Значение индикатора KazPrime остается стабильным
Бизнес 10:30
Кубок Чемпионата мира по футболу привезли в Алматы
Казахстан 4 февраля 14:06
Казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете чемпионата Азии
Казахстан 4 февраля 11:15
Разведслужба Германии участвует в тайной операции США против боевиков ИГ
Европа 3 февраля 15:50
В Казахстане в 2017 г. сократился дефицит текущего счета
Бизнес 3 февраля 14:45
Казахстанский бизнесмен не финансировал строительство мечети в Нагорном Карабахе – посольство
Нагорно-карабахский конфликт 3 февраля 13:33
Увеличился экспорт казахстанских товаров
Бизнес 3 февраля 12:00
Путин обсудил с Назарбаевым итоги сирийского конгресса в Сочи
Россия 3 февраля 11:50
В Казахстане увеличился прожиточный минимум
Бизнес 3 февраля 10:57
Каспийский трубопроводный консорциум увеличил экспорт нефти
Энергетика 2 февраля 19:40
Казахстан увеличил производство и экспорт риса
Бизнес 2 февраля 19:20
Казахстан улучшил позиции в Индексе экономической свободы 2018 года
Бизнес 2 февраля 15:24
Индикатор казахстанского рынка межбанковских депозитов остается стабильным
Бизнес 2 февраля 12:26
Казахстанская компания объявляет тендер на закупку электроизмерительных работ
Тендеры 2 февраля 12:14
Сотрудников Минфина Казахстана подозревают в майнинге на работе
Казахстан 2 февраля 11:41
Япония намерена сотрудничать с Казахстаном в аэрокосмической сфере
Казахстан 1 февраля 19:55
В Казахстане повысились цены на продовольственные товары
Бизнес 1 февраля 17:20
Казахстан и Литва запустят совместный авиарейс
Бизнес 1 февраля 16:52