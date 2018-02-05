Официальный курс маната к мировым валютам на 5 февраля

5 февраля 2018 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое февраля установлен на уровне 1,7001 и 2,1180 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

05.02.18

1 доллар США

1 USD

1,7001

1 евро

1 EUR

2,118

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3478

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0873

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8603

1 бразильский реал

1 BRL

0,5281

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1413

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,156

1 чешская крона

1 CZK

0,0839

1 чилийский песо

1 CLP

0,282

1 китайский юань

1 CNY

0,2699

1 датская крона

1 DKK

0,2846

1 грузинский лари

1 GEL

0,6918

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2173

1 индийская рупия

1 INR

0,0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,3999

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0126

100 иранских риалов

100 IRR

0,0038

1 шведская крона

1 SEK

0,2151

1 швейцарский франк

1 CHF

1,8268

1 израильский шекель

1 ILS

0,4928

1 канадский доллар

1 CAD

1,3692

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6741

1 казахский тенге

1 KZT

0,0053

1 киргизский сом

1 KGS

0,0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4363

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0914

1 молдавский лей

1 MDL

0,1009

1 египетский фунт

1 EGP

0,0964

1 норвежская крона

1 NOK

0,2195

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0208

1 польский злотый

1 PLN

0,5081

1 российский рубль

1 RUB

0,0301

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2908

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,4783

1 турецкая лира

1 TRY

0,4506

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,058

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1927

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0611

100 японских иен

100 JPY

1,5455

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,2412

Золото (1 унция)

1 XAU

2261,8385

Серебро (1 унция)

1 XAG

28,3839

Платина (1 унция)

1 XPT

1681,2459

Палладий (1 унция)

1 XPD

1766,9309

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