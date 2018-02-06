Официальный курс маната к мировым валютам на 6 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое февраля установлен на уровне 1,7001 и 2,1007 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов 06.02.18 1 доллар США 1 USD 1,7001 1 евро 1 EUR 2,1007 1 австралийский доллар 1 AUD 1,3336 1 аргентинский песо 1 ARS 0,0873 100 белорусских рублей 100 BYR 0,8585 1 бразильский реал 1 BRL 0,5226 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0,4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0,1397 100 южнокорейских вон 100 KRW 0,1553 1 чешская крона 1 CZK 0,0832 1 чилийский песо 1 CLP 0,2828 1 китайский юань 1 CNY 0,2701 1 датская крона 1 DKK 0,2822 1 грузинский лари 1 GEL 0,69 1 гонконгский доллар 1 HKD 0,2174 1 индийская рупия 1 INR 0,0264 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2,3705 100 индонезийских рупий 100 IDR 0,0125 100 иранских риалов 100 IRR 0,0038 1 шведская крона 1 SEK 0,2125 1 швейцарский франк 1 CHF 1,8237 1 израильский шекель 1 ILS 0,4916 1 канадский доллар 1 CAD 1,3538 1 кувейтский динар 1 KWD 5,6695 1 казахский тенге 1 KZT 0,0053 1 киргизский сом 1 KGS 0,0248 100 ливанских фунтов 100 LBP 0,1127 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0,434 1 мексиканский песо 1 MXP 0,0899 1 молдавский лей 1 MDL 0,1023 1 египетский фунт 1 EGP 0,0961 1 норвежская крона 1 NOK 0,2155 100 узбекских сомов 100 UZS 0,0208 1 польский злотый 1 PLN 0,5045 1 российский рубль 1 RUB 0,0295 1 сингапурский доллар 1 SGD 1,2848 1 саудовский риал 1 SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2,4731 1 турецкая лира 1 TRY 0,4481 1 тайваньский доллар 1 TWD 0,0578 1 таджикский сомони 1 TJS 0,1928 1 новый туркменский манат 1 TMM 0,4857 1 украинская гривна 1 UAH 0,0614 100 японских иен 100 JPY 1,5647 1 новозеландский доллар 1 NZD 1,2374 Золото (1 унция) 1 XAU 2282,4268 Серебро (1 унция) 1 XAG 28,6788 Платина (1 унция) 1 XPT 1688,1993 Палладий (1 унция) 1 XPD 1727,7521

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