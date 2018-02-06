Официальный курс маната к мировым валютам на 6 февраля

6 февраля 2018 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое февраля установлен на уровне 1,7001 и 2,1007 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют и драгметаллов

06.02.18

1 доллар США

1 USD

1,7001

1 евро

1 EUR

2,1007

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3336

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0873

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8585

1 бразильский реал

1 BRL

0,5226

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1397

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1553

1 чешская крона

1 CZK

0,0832

1 чилийский песо

1 CLP

0,2828

1 китайский юань

1 CNY

0,2701

1 датская крона

1 DKK

0,2822

1 грузинский лари

1 GEL

0,69

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2174

1 индийская рупия

1 INR

0,0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,3705

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0125

100 иранских риалов

100 IRR

0,0038

1 шведская крона

1 SEK

0,2125

1 швейцарский франк

1 CHF

1,8237

1 израильский шекель

1 ILS

0,4916

1 канадский доллар

1 CAD

1,3538

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6695

1 казахский тенге

1 KZT

0,0053

1 киргизский сом

1 KGS

0,0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,434

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0899

1 молдавский лей

1 MDL

0,1023

1 египетский фунт

1 EGP

0,0961

1 норвежская крона

1 NOK

0,2155

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0208

1 польский злотый

1 PLN

0,5045

1 российский рубль

1 RUB

0,0295

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2848

1 саудовский риал

1 SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,4731

1 турецкая лира

1 TRY

0,4481

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0578

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1928

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0614

100 японских иен

100 JPY

1,5647

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,2374

Золото (1 унция)

1 XAU

2282,4268

Серебро (1 унция)

1 XAG

28,6788

Платина (1 унция)

1 XPT

1688,1993

Палладий (1 унция)

1 XPD

1727,7521

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Azernews Newspaper
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