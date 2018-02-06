Стоимость биткоина рухнула на 25% за сутки

6 февраля 2018 10:13 (UTC+04:00)

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник в моменте опускалась ниже 6 тысяч долларов и теряет примерно за сутки порядка четверти своей стоимости, далее можно ожидать отката и до 5 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов и оценки экспертов.

По данным портала Coindesk, биткоин подешевел на 8,2%, до 6,346 тысячи долларов, при этом ранее он опускался ниже 6 тысяч. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 24,2%, до 6,351 тысячи долларов, на OKEx — на 23%, до 6,38 тысячи. По данным портала CoinMarketCap, биткоин падает на 25,8%, до 6,127 тысячи долларов.

Также, согласно данным CoinMarketCap, Ethereum опускался в цене на 31,3%, до 581,47 доллара, Ripple — на 26,6%, до 0,598 доллара, Bitcoin Cash — на 29,2%, до 800,55 долларов, а капитализация всего рынка криптовалют составляет на данный момент 279,06 миллиарда долларов, причем днем ранее показатель составлял почти 394 миллиардов долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 37% от всего рынка криптовалют, Ethereum — 20%, Ripple — 8%.

На рынок криптовалют по-прежнему влияет ряд новостей, касающихся ужесточения регулирования по всему миру и различных запретов, связанных с торговлей цифровыми валютами, на крупнейших локальных рынках. Так, с конца января в Южной Корее вступили в силу новые правила. Теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. Кроме того, по сообщениям СМИ, Китай планирует полностью запретить у себя ICO и иностранные криптовалютные биржи.

Вообще, новости, касающиеся регулировки рынка виртуальных валют в разных странах, в последнее время идут одна за одной. Вот и власти Индии в понедельник заявили, что планируют предпринять шаги к тому, чтобы сделать цифровые валюты незаконными в существующей системе платежей, передает агентство Рейтер.

Вслед за активизацией регуляторов в последние дни и ряд крупных банковских групп запретил покупку криптовалют по своим кредитным картам. Об этом сообщали американские JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, а также британские Lloyds Banking Group и Virgin Money.

"Мы полагаем, что снижение продолжится, а следующий технический уровень составит 5 тысяч долларов за единицу", — цитирует агентство Рейтер прогноз старшего рыночного аналитика Centtrip Майлза Икерза (Miles Eakers).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Биткоин дешевеет на новостях о краже криптовалюты с бирж
Бизнес 5 февраля 11:57
Биткоин обвалился ниже восьми тысяч долларов
Бизнес 2 февраля 18:00
Обвал биткоина в январе снизил капитализацию криптовалюты в два раза
Бизнес 1 февраля 18:46
Курс биткоина упал ниже $10 тысяч
Экономика 31 января 08:37
Биткоин дешевеет на фоне заявлений инвесторов и международных регуляторов
Бизнес 26 января 09:38
Биткоин дорожает на торгах
Бизнес 25 января 10:39
Биткоин дешевеет на данных о планах по регулированию криптовалют
ИКТ 23 января 10:21
Рынок криптовалют восстанавливается
Бизнес 19 января 10:34
Биткоин возобновил рост после падения накануне
Бизнес 18 января 09:30
В Бразилии грабители потребовали выдать им биткоины в пункте обмена валюты
Другие страны 18 января 06:26
Биткоин торгуется ниже отметки в десять тысяч долларов
Бизнес 17 января 19:57
Биткоин дешевеет на опасениях из-за идеи регулирования криптовалют
Бизнес 16 января 09:34
Биткоин дорожает после опровержения запрета криптовалют в Южной Корее
Бизнес 12 января 11:47
Биткоин может стать "реальной валютой", считают аналитики Goldman Sachs
В мире 11 января 21:22
Биткоин подешевел до 13 тысяч долларов
Бизнес 11 января 09:54
Стоимость биткоина снижается на фоне внимания к новым криптовалютам
Бизнес 10 января 10:58
Муфтий Египта: Биткоин запрещен исламом
Арабские страны 3 января 12:29
Биткоин впервые с 2015 года стартовал с падения
Бизнес 2 января 09:52