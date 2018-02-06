Стоимость биткоина рухнула на 25% за сутки

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник в моменте опускалась ниже 6 тысяч долларов и теряет примерно за сутки порядка четверти своей стоимости, далее можно ожидать отката и до 5 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов и оценки экспертов.

По данным портала Coindesk, биткоин подешевел на 8,2%, до 6,346 тысячи долларов, при этом ранее он опускался ниже 6 тысяч. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 24,2%, до 6,351 тысячи долларов, на OKEx — на 23%, до 6,38 тысячи. По данным портала CoinMarketCap, биткоин падает на 25,8%, до 6,127 тысячи долларов.

Также, согласно данным CoinMarketCap, Ethereum опускался в цене на 31,3%, до 581,47 доллара, Ripple — на 26,6%, до 0,598 доллара, Bitcoin Cash — на 29,2%, до 800,55 долларов, а капитализация всего рынка криптовалют составляет на данный момент 279,06 миллиарда долларов, причем днем ранее показатель составлял почти 394 миллиардов долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 37% от всего рынка криптовалют, Ethereum — 20%, Ripple — 8%.

На рынок криптовалют по-прежнему влияет ряд новостей, касающихся ужесточения регулирования по всему миру и различных запретов, связанных с торговлей цифровыми валютами, на крупнейших локальных рынках. Так, с конца января в Южной Корее вступили в силу новые правила. Теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. Кроме того, по сообщениям СМИ, Китай планирует полностью запретить у себя ICO и иностранные криптовалютные биржи.

Вообще, новости, касающиеся регулировки рынка виртуальных валют в разных странах, в последнее время идут одна за одной. Вот и власти Индии в понедельник заявили, что планируют предпринять шаги к тому, чтобы сделать цифровые валюты незаконными в существующей системе платежей, передает агентство Рейтер.

Вслед за активизацией регуляторов в последние дни и ряд крупных банковских групп запретил покупку криптовалют по своим кредитным картам. Об этом сообщали американские JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, а также британские Lloyds Banking Group и Virgin Money.

"Мы полагаем, что снижение продолжится, а следующий технический уровень составит 5 тысяч долларов за единицу", — цитирует агентство Рейтер прогноз старшего рыночного аналитика Centtrip Майлза Икерза (Miles Eakers).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.