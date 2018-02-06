БАКУ /Trend/ - Два акционера азербайджанского Rabitabank значительно увеличили свои доли в банке, следует из сообщения, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

Так, два физических лица - Валида Абасова и Рауф Алиев - увеличили свои доли в банке до 22,22 и 22,52 процента соответственно.

Каждый из акционеров приобрел одинаковое число акций банка - по 554 814 акций. Стоимость каждой сделки составила почти 11,3 миллиона манатов. Однако в сообщении не указано, кто именно из акционеров продал свои доли. До сделки Валида Абасова располагала 414 367 акциями, а Рауф Алиев - 427 452 акциями.

Rabitabank функционирует на рынке Азербайджана с 1993 года. Уставной капитал банка составляет 88,5 миллиона манатов. Основным акционером банка является председатель Наблюдательного совета Закир Нуриев. В состав акционеров также входят Аслан Хасиев, Сейран Нуриев, Диларя Нуриева и Яшар Гурбанов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.