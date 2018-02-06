Страховая компания, внедрившая ФИЛОСОФИЮ ЛЮБВИ в мир бизнеса

6 февраля 2018 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страховая компания A-Qroup с начала с 2017 года запустила кампанию под девизом ЛЮБОВЬ и отметила свое 22-летие под лозунгом «Sevginizə doğru”.

A-Qroup поставила перед собой цель стать первой страховой компанией, которую поЛЮБЯТ клиенты. «ЛЮБОВЬ» для A-Qroup это не просто слово и не просто желание, но еще и образ жизни, принцип работы и источник вдохновения! Ежедневно своей работой и отношением A-Qroup выражает свою ЛЮБОВЬ клиентам. А для этого внутри компании среди сотрудников проводятся тесты на «любовь ориентированность», чтобы определить любвеобильность, способность «дарить ЛЮБОВЬ». Страховая компания хочет наполнить жизнь каждого клиента этой удивительной энергией, потому как конечным желанием A-Qroup - сделать жизнь своих Застрахованных лучше.

Для достижения своей цели много работы проводится внутри страховой компании: слоган компании гласит о ЛЮБВИ; во всей рекламной продукции по всем видам страхования используется слово ЛЮБОВЬ; при приеме на работу, помимо вопросов профессионального характера, проводятся специально психологические тесты, чтобы определить способность кандидатов на позиции проявлять ЛЮБОВЬ; постоянно с сотрудниками департамента клиентского обслуживания ведется работа для совершенствования их навыков общения с клиентами; каждое утро до начала рабочего дня звучат песни о ЛЮБВИ и многое другое. В преддверии Нового года компания преподнесла своим клиентам подарок в виде признания в ЛЮБВИ: сотрудники компании, не будучи актерами, проникновенно читали стихи о ЛЮБВИ, стараясь не только создать праздничное настроение, но и реально поделиться своей ЛЮБОВЬЮ. Ну а где ЛЮБОВЬ там и музыка – музыкальная подборка всеми любимых исполнителей на многих языках мира в разных жанрах. Объединяло же их одно – тема ЛЮБВИ.

И уже есть результаты этой «любвеобильной» работы – Застрахованные в своих благодарственных письмах, не скупясь признаются A-Qroup в любви. А это значит, что страховая компания на правильном пути. Данная мысль прекрасно проиллюстрирована в высказывании Жана Жака Руссо: «Самое верное средство завоевать ЛЮБОВЬ других – подарить им свою ЛЮБОВЬ». А еще, это означает, что A-Qroup - первая компания, внедрившая ФИЛОСОФИЮ ЛЮБВИ в мир бизнеса.

Страховая компания A-Qroup планирует и дальше продвигать свою концепцию ЛЮБВИ среди Застрахованных, потому что верит, что ЛЮБОВЬ исцеляет и творит чудеса.

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