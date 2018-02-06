В Узбекистане создается экспертный совет для поддержки отечественных экспортеров

БАКУ /Trend/ - При министерстве внешней торговли Узбекистан создается специальный Экспертный совет, задачей которого станет повышение эффективности разработки и имплементации программ по всесторонней поддержке отечественных экспортеров, развитию системы логистики и увеличению объемов внешней торговли. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно концепции наряду со специалистами министерства в состав совета войдут независимые эксперты, а также непосредственно представители предприятий-экспортеров.

При Экспертном совете планируется сформировать сразу несколько профильных рабочих групп по отдельным направлениям: анализ цепи процессов, сопряженных с осуществлением экспорта и импорта, а также выявление барьеров, препятствующих осуществлению международной торговли; разработка предложений по совершенствованию транспортной системы и логистики; разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности; организация мероприятий, способствующих обмену мнениями и предложениями между частным сектором, экспертным сообществом и министерством внешней торговли.

Эксперты также примут участие в процессах обсуждения изменений и разработки нормативно-правовых актов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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