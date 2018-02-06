Ниязи Сафаров: В каждом регионе Азербайджана появятся промышленные зоны

БАКУ /Trend/ - Промышленные зоны будут созданы в каждом регионе Азербайджана, сказал во вторник заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на конференции, посвященной расширению импортозамещающего производства в промышленности с использованием местного сырья.

По словам Сафарова, промышленность играет большую роль в развитии экономики Азербайджана.

"Стоит отметить, что за последние годы, по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Азербайджане было создано пять промышленных парков и четыре промышленных квартала. В будущем их число увеличится, а в перспективе планируется создание промышленных зон в каждом регионе страны", - сказал Сафаров.

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