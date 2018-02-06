Ниязи Сафаров: В каждом регионе Азербайджана появятся промышленные зоны

6 февраля 2018 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Промышленные зоны будут созданы в каждом регионе Азербайджана, сказал во вторник заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на конференции, посвященной расширению импортозамещающего производства в промышленности с использованием местного сырья.

По словам Сафарова, промышленность играет большую роль в развитии экономики Азербайджана.

"Стоит отметить, что за последние годы, по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Азербайджане было создано пять промышленных парков и четыре промышленных квартала. В будущем их число увеличится, а в перспективе планируется создание промышленных зон в каждом регионе страны", - сказал Сафаров.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан примет участие в выставке плодоовощной продукции в Германии
Бизнес 5 февраля 14:27
Азербайджан примет участие в международной продуктовой выставке в Москве
Бизнес 2 февраля 18:09
В селе Джоджуг Марджанлы открыто предприятие по переработке кормов (ФОТО)
Бизнес 2 февраля 15:56
Министр экономики Азербайджана рассказал о европейских инвестициях в экономику страны
Бизнес 31 января 16:09
В Азербайджане просят выделить земли для развития животноводства в прифронтовой зоне (ФОТО)
Бизнес 26 января 16:27
Территория Нефтчалинского промквартала расширится
Бизнес 25 января 12:36
Министр экономики Азербайджана рассказал о ходе строительства Бакинского порта
Бизнес 24 января 18:54
Шахин Мустафаев: Азербайджан усилит деятельность торговых представителей за рубежом
Бизнес 24 января 18:22
В Азербайджане выдано 5 тысяч новых лицензий для бизнеса
Бизнес 23 января 12:32
Ниязи Сафаров: Частный сектор получит стимул для создания промпарков и особых экономических зон в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 22 января 08:01
Ниязи Сафаров: Частный сектор получит стимул для создания промпарков и особых экономических зон в Азербайджане
Бизнес 19 января 15:14
АБР может оказать техпомощь Азербайджану в рамках стратегических дорожных карт
Бизнес 15 января 14:50
В министерстве экономики Азербайджана новое назначение
Бизнес 5 января 17:45
МСП играет одну из важнейших ролей в развитии экономики Азербайджана - замминистра
Бизнес 26 декабря 2017 12:54
Азербайджан зарегистрировал Торговый дом в Латвии
Бизнес 22 декабря 2017 13:29
Полная интеграция услуг лицензирования бизнеса в единый портал завершится в 2018 г. - замминистра
Бизнес 20 декабря 2017 13:26
В Азербайджане обсудят расширение доступа МСП к финансированию
Бизнес 7 декабря 2017 13:35
ЕС: У Азербайджана большой потенциал для достижения европейских показателей в развитии МСП
Бизнес 7 декабря 2017 11:26