Китайские компании приглашены инвестировать в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Существуют большие возможности для привлечения китайских инвестиций в ненефтяной сектор экономики Азербайджана.

Об этом сказал находящийся с визитом в Китае министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на совместном азербайджано-китайском бизнес-форуме в Пекине.

По словам министра, в настоящее время в Азербайджане действуют 113 компаний с китайским капиталом, которые работают в сферах строительства, сельского хозяйства, связи, услуг, торговли и других.

Выступая на мероприятии, министр отметил особую значимость, которую Азербайджан придает развитию связей с Китаем. Мустафаев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован развивать отношения с Китаем во всех сферах.

Министр отметил, что товарооборот Китая и Азербайджана в 2017 году вырос на 43 процента, до 1,2 миллиарда долларов. Экспорт азербайджанской продукции в Китай вырос в 2,1 раза. Он подчеркнул, что открытие накануне в Пекине торгового представительства Азербайджана сыграет значительную роль в повышении торгового оборота и расширении инвестиционного сотрудничества.

Мустафаев напомнил, что в 2016 и 2017 годах в Китай было совершено три экспортные миссии. Азербайджанская продукция под брендом Made in Azerbaijan была представлена на двух выставках в Китае, а в этом году азербайджанские компании планируют принять участие еще в трех выставках в Китае. В настоящее время также ведутся переговоры по открытию винного дома Азербайджана в Международном торговом операционном центре в Шанхае.

На мероприятии также прошла презентация, посвященная выдвижению кандидатуры Баку на проведение EXPO 2025.

По итогам мероприятия азербайджанская компания AS Group Investment подписала меморандум взаимопонимания с китайской компанией Camce Co Ltd.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.