Официальный курс маната к мировым валютам на 7 февраля

7 февраля 2018 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое февраля установлен на уровне 1,7001 и 2,1062 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

07.02.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.1062

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3401

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0868

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8534

1 бразильский реал

1 BRL

0.5255

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1422

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1567

1 чешская крона

1 CZK

0.0836

1 чилийский песо

1 CLP

0.2836

1 китайский юань

1 CNY

0.2718

1 датская крона

1 DKK

0.283

1 грузинский лари

1 GEL

0.6893

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3744

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0125

100 иранских риалов

100 IRR

0.0038

1 шведская крона

1 SEK

0.2141

1 швейцарский франк

1 CHF

1.8186

1 израильский шекель

1 ILS

0.4887

1 канадский доллар

1 CAD

1.359

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6688

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.435

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0912

1 молдавская лея

1 MDL

0.1026

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2178

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.5069

1 российский рубль

1 RUB

0.0299

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2904

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.468

1 турецкая лира

1 TRY

0.4507

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0582

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1928

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.062

100 японских иен

100 JPY

1.5565

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.243

Золото (1 унция)

1 XAU

2260.3425

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.4512

Платина (1 унция)

1 XPT

1686.4142

Палладий (1 унция)

1 XPD

1720.6032

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