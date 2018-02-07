Спрос на лекарства в Узбекистане покрывается в основном за счет импорта

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане спрос на лекарства покрывается в основном за счет импорта.

Об этом отметили на совещании, прошедшем под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященном анализу результативности работы по развитию фармацевтической отрасли и определению задач на перспективу, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании было отмечено, что, несмотря на то, что предприятиям Узбекистана на протяжении ряда лет предоставлялись льготы для производства импортозамещающей продукции, сейчас за счет импорта покрывается 74 процентов внутреннего спроса на фармацевтическую продукцию. Более половины из 6824 наименований импортируемых лекарственных средств можно производить в Узбекистане, однако этот показатель в настоящее время составляет лишь 27 процентов.

Лекарства, применяемые в онкологии, гинекологии, стоматологии, полностью завозятся из-за рубежа.

На большинстве отечественных фармпредприятий не применяются современные технологии, не уделяется никакое внимание производству лекарственных субстанций, сказал Шавкат Мирзиёев.

Вместо перехода на полный цикл производства предприятия все еще занимаются ввозом субстанций из-за рубежа и упаковкой готовой продукции.

На совещании отмечалось, что лишь 12 из 94 предприятий имеют международный сертификат GMP (Надлежащая производственная практика), обеспечивающий признание продукции в других странах.

Подвергнут критике тот факт, что большая часть предприятий отрасли ограничивается производством лекарств несложной формулы. Физический объем производства в отрасли в 2017 году вырос на 34 процента, при том, что рост в стоимостном выражении составил всего 16 процентов.

«Жители Узбекистана совершенно не ощущают на себе результатов реализуемых в данной сфере реформ. Об этом свидетельствуют и негативные отзывы в средствах массовой информации», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что фармацевтическая отрасль Узбекистана практически не ощущает роли научно-исследовательских институтов (НИИ). В настоящее время на основе разработок местных НИИ производится всего 1,6 тонны лекарственных субстанций 16 наименований с использованием растительного сырья. Кроме того, фармацевтическая отрасль испытывает острую нехватку кадров, способных работать с современными технологиями.

Президент отметил необходимость разработки комплекса мер по значительному увеличению производства лекарственных субстанций, расширению предприятий с полным циклом производства, внедрению в данную сферу международных стандартов и инновационных технологий.

Поставлена задача - принять необходимые меры, с целью предотвращения искусственного роста цен на лекарства на внутреннем рынке.

Президент указал на необходимость создания учебно-научной лаборатории и экспериментально-производственного комплекса в Ташкентском фармацевтическом институте.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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