Кабмин Азербайджана будет определять случаи, допускающие обмен квартиры

7 февраля 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в «Порядок льготного получения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана», утвержденный указом Президента от 16 ноября 2016 года.

В пункте 2.4 порядка слово «агентство» заменяется словами «Кабинет министров Азербайджана»:

«2.4. Обмен квартиры осуществляется по письменному обращению ее владельца непосредственно в Государственное агентство жилищного строительства, и этот вопрос рассматривается вне очереди, в порядке, установленном законом Азербайджана «Об административном производстве». Случаи, допускающие обмен квартир, определяет Кабинет министров Азербайджана».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Изменен юридический статус Госагентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана
Политика 20:16
Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации Мингячевира
Политика 18:43
Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Катаре
Политика 18:12
Вышла в свет 52-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 15:18
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Политика 11:32
Президент Ильхам Алиев назначил генконсула Азербайджана в Дубае
Политика 6 февраля 18:23
Президент Ильхам Алиев назначил посла Азербайджана в Саудовской Аравии
Политика 6 февраля 18:22
Выделены средства на строительство автодороги в Хызинском районе Азербайджана
Политика 6 февраля 18:21
Президент Ильхам Алиев назначил главу Исполнительной власти Джалилабадского района
Политика 6 февраля 17:10
В Азербайджане будет подготовлена Стратегия развития госслужбы до 2025 г.
Политика 6 февраля 16:47
Утверждены поправки в Соглашение о грузоперевозках через порты Баку и Туркменбаши
Бизнес 6 февраля 16:26
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США (ФОТО)
Политика 6 февраля 10:15
Президент Ильхам Алиев принял регионального директора ВБ по Южному Кавказу (ФОТО)
Политика 6 февраля 09:49
Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по подготовке госнаград
Политика 5 февраля 20:18
Утвержден ряд азербайджано-турецких документов
Политика 5 февраля 19:45
Президент Ильхам Алиев: Проводимые до сих пор в Азербайджане реформы регулируются очень серьезной социальной политикой
Политика 5 февраля 18:13
Президент Ильхам Алиев: В результате реформ объем ненефтяного сектора в Азербайджане год от года растет, открываются рабочие места
Политика 5 февраля 11:39
В Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы
Политика 5 февраля 11:07