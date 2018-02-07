Кабмин Азербайджана будет определять случаи, допускающие обмен квартиры

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в «Порядок льготного получения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана», утвержденный указом Президента от 16 ноября 2016 года.

В пункте 2.4 порядка слово «агентство» заменяется словами «Кабинет министров Азербайджана»:

«2.4. Обмен квартиры осуществляется по письменному обращению ее владельца непосредственно в Государственное агентство жилищного строительства, и этот вопрос рассматривается вне очереди, в порядке, установленном законом Азербайджана «Об административном производстве». Случаи, допускающие обмен квартир, определяет Кабинет министров Азербайджана».

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