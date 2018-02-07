Крупные зарубежные компании вносят огромный вклад в экономику Азербайджана - Фархад Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Крупные зарубежные компании, такие как IBM, с которой SOCAR недавно заключила соглашение, вносят огромный вклад в экономику Азербайджана, сказал в ходе обсуждений на экспертной площадке Baku Network эксперт-экономист Фархад Амирбеков.

“Эта компания будет оказывать услуги большому числу стран, государственных организаций, а также других компаний. Штат работников этой компании будет больше тысячи, а это означает, что страна получит много обученных профессионалов. Таких примеров будет все больше”, - сказал Амирбеков.

Он отметил, что компании вроде IBM приносят в Азербайджан гораздо больше, чем просто деньги. Они вносят весомый вклад в совокупную мощь Азербайджана.

Говоря о недавно состоявшемся Всемирном экономическом форуме, эксперт отметил, что этот и ему подобные форумы являются местом, где крупный бизнес, влиятельные люди не просто обсуждают модные темы, а занимаются реальной аналитической работой.

“Второй год подряд команда организаторов Всемирного экономического форума ведет подсчет ВВП и ряда других показателей 110 стран в качестве основного показателя их экономического роста. Эти показатели призваны продемонстрировать не количественные, а качественные изменения в исследуемых странах. Страны делятся на две группы - развитые и развивающиеся страны. Так вот во второй группе Азербайджан занял третье место, что является достаточно впечатляющим результатом, итогом очень большой работы не только политической элиты, но и всего общества”, - сказал Амирбеков.

Эксперт добавил, что данный показатель послужит еще большему привлечению иностранных инвесторов в Азербайджан.

(Автор: Али Мустафаев)

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