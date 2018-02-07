Крупные зарубежные компании вносят огромный вклад в экономику Азербайджана - Фархад Амирбеков

7 февраля 2018 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крупные зарубежные компании, такие как IBM, с которой SOCAR недавно заключила соглашение, вносят огромный вклад в экономику Азербайджана, сказал в ходе обсуждений на экспертной площадке Baku Network эксперт-экономист Фархад Амирбеков.

“Эта компания будет оказывать услуги большому числу стран, государственных организаций, а также других компаний. Штат работников этой компании будет больше тысячи, а это означает, что страна получит много обученных профессионалов. Таких примеров будет все больше”, - сказал Амирбеков.

Он отметил, что компании вроде IBM приносят в Азербайджан гораздо больше, чем просто деньги. Они вносят весомый вклад в совокупную мощь Азербайджана.

Говоря о недавно состоявшемся Всемирном экономическом форуме, эксперт отметил, что этот и ему подобные форумы являются местом, где крупный бизнес, влиятельные люди не просто обсуждают модные темы, а занимаются реальной аналитической работой.

“Второй год подряд команда организаторов Всемирного экономического форума ведет подсчет ВВП и ряда других показателей 110 стран в качестве основного показателя их экономического роста. Эти показатели призваны продемонстрировать не количественные, а качественные изменения в исследуемых странах. Страны делятся на две группы - развитые и развивающиеся страны. Так вот во второй группе Азербайджан занял третье место, что является достаточно впечатляющим результатом, итогом очень большой работы не только политической элиты, но и всего общества”, - сказал Амирбеков.

Эксперт добавил, что данный показатель послужит еще большему привлечению иностранных инвесторов в Азербайджан.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В день выборов президента России в посольстве в Баку откроется избирательный участок
Общество 22:42
Утверждена структура аппарата Агентства продбезопасности Азербайджана
Экономика 19:34
Ратифицировано соглашение об автоперевозках между Азербайджаном и Казахстаном
Казахстан 16:52
США заинтересованы в углублении торговых отношений с Азербайджаном
Бизнес 16:35
Состоится трехстороннее заседание комиссий по иностранным делам парламентов Азербайджана, Турции и Грузии
Нагорно-карабахский конфликт 16:30
Чехия приглашает азербайджанские компании инвестировать в ряд промышленных сфер (Эксклюзив)
Бизнес 16:10
Вячеслав Володин: Азербайджан является важным стратегическим партнером России
Политика 16:08
Председатель Госдумы России посетит Азербайджан
Политика 14:48
США полностью поддерживают мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта - Госдеп
Нагорно-карабахский конфликт 14:36
EIA пересмотрело прогноз по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 12:06
Посольство Венгрии в Азербайджане организует конференцию по энергетической безопасности
Энергетика 11:48
Вслед за Азербайджаном РФ и Индия окажут Ирану поддержку в рамках "Север-Юг"
Бизнес 11:29
Азербайджан и Чехия подпишут новое соглашение в сфере энергетики - министр (Эксклюзив)
Энергетика 08:18
Политолог Арзу Нагиев о внеочередных президентских выборах в Азербайджане
Политика 02:09
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы военного сотрудничества
Политика 6 февраля 16:41
Азербайджан представил ОПЕК данные по нефтедобыче в январе
Энергетика 6 февраля 15:16
Товарооборот между Азербайджаном и Чехией должен быть диверсифицирован - министр (Эксклюзив)
Бизнес 6 февраля 15:10
Обнародована дата визита президента ПА ОБСЕ в Азербайджан
Политика 6 февраля 15:00