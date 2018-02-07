Китайско-российское сотрудничество по раскрытию потенциала Дальнего Востока вышло на скоростную автомагистраль и стало визитной карточкой межрегионального взаимодействия двух стран.

Как сообщает агентство Синьхуа, об этом заявил заместитель премьера Госсовета КНР Ван Ян в среду в Харбине (административный центр провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) на церемонии открытия Годов межрегионального сотрудничества Китая и России.

Выступая с речью на церемонии, Ван Ян отметил, что Китай стал крупнейшим торговым партнером и источником иноинвестиций для Дальнего Востока.

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