Официальный курс маната к мировым валютам на 8 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое февраля установлен на уровне 1,7001 и 2,0841 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов 08.02.2018 1 доллар США 1 USD 1.7001 1 евро 1 EUR 2.0841 1 австралийский доллар 1 AUD 1.328 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0864 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8539 1 бразильский реал 1 BRL 0.5196 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1409 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1562 1 чешская крона 1 CZK 0.0825 1 чилийский песо 1 CLP 0.2857 1 китайский юань 1 CNY 0.2684 1 датская крона 1 DKK 0.28 1 грузинский лари 1 GEL 0.6918 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2175 1 индийская рупия 1 INR 0.0264 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.3595 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0125 100 иранских риалов 100 IRR 0.0038 1 шведская крона 1 SEK 0.2101 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7996 1 израильский шекель 1 ILS 0.4864 1 канадский доллар 1 CAD 1.3532 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6627 1 казахский тенге 1 KZT 0.0052 1 киргизский сом 1 KGS 0.0248 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1123 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4332 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0905 1 молдавская лея 1 MDL 0.1026 1 египетский фунт 1 EGP 0.0964 1 норвежская крона 1 NOK 0.2145 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0208 1 польский злотый 1 PLN 0.4998 1 российский рубль 1 RUB 0.0295 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2801 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.4659 1 турецкая лира 1 TRY 0.4475 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.058 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1927 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0627 100 японских иен 100 JPY 1.5517 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.2225 Золото (1 унция) 1 XAU 2229.0776 Серебро (1 унция) 1 XAG 27.6797 Платина (1 унция) 1 XPT 1656.4924 Палладий (1 унция) 1 XPD 1667.6366

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