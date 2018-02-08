Казахстан представил инвестиционные предложения бизнесменам из ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Национальная компания Kazakh Invest презентовала инвестиционные предложения по 50 ключевым проектам на общую сумму порядка 20 миллиардов долларов США для их дальнейшего изучения бизнесменами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили в четверг в Национальной компании.

В ходе состоявшейся в Астане встречи стороны также наметили конкретные дальнейшие шаги по активизации инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, состоялось обсуждение возможностей для реализации совместных проектов в сфере логистики, туристического кластера, и др.

«Мы готовы инвестировать в проекты АПК, в частности в органическое производство, а также в логистические проекты в Казахстане», - подчеркнул посол ОАЭ в Казахстане Мохаммад Ахмад Альджабер.

Было отмечено, что компания Al Khaleej Sugar заинтересована в реализации инвестиционного проекта по строительству крупного сахарного завода в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области. По предварительным расчетам в строительство завода планируется вложить 375 миллионов долларов.

По итогам встречи председатель правления Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев и посол ОАЭ Мохаммад Ахмад Альджабер выразили готовность рассмотреть возможность заключения соглашения об инвестициях на межправительственном уровне.

Кроме того, было принято решение в кратчайшие сроки разработать совместную дорожную инвестиционную карту и проводить встречи на регулярной основе. Так, следующее совместное мероприятие запланировано на конец февраля.

Тем временем представители деловых кругов Казахстана примут участие в инвестиционном форуме Annual Investment Meeting, который состоится в городе Дубаи в апреле текущего года.

Во время апрельского форума в Дубаи состоится презентация инвестиционных возможностей Казахстана, состоится несколько двусторонних встреч с компаниями ОАЭ, заинтересованными в инвестировании в Казахстане.

В Казахстане действует около 200 совместных предприятий с ОАЭ: основными сферами, в которых работают эмиратские компании, являются агропромышленный комплекс, нефтепереработка и развитие инфраструктуры нефтегазового сектора, химическая промышленность и строительство.

ОАЭ занимает 13-ое место по активам (прямые иностранные инвестиции) в Казахстане, 23-место по количеству предприятий с капиталом в Казахстане и 25 место по товарообороту.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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