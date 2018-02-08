В Узбекистане будут продавать золотые слитки иностранным туристам

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане намерены узаконить продажу туристам золотых мерных слитков, и облегчит их вывоз за границу, об этом сказал председатель Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

"Сегодня один из главных трендов — это шопинг-туризм. Например, путешественники из Китая и Индии очень заинтересованы в поездках в те страны, где можно купить золото. Они очень этим интересуются. Это достаточно большой туристический поток. У представителей этих стран есть такая своеобразная традиция — покупать золотые изделия в ходе путешествий. Именно на них мы и рассчитываем", - отметил Абдухакимов.

По словам председателя Госкомитета, в ближайшее время в Узбекистане будет налажена продажа золотых слитков от 10 до 200 граммов.

Абдухакимов отметил, что это принесет значительный доход государству, так как в розницу золото будет стоить значительно дороже, нежели крупные партии, которые Узбекистан сегодня поставляет за рубеж.

В ближайшие два месяца в стране ожидается разработка проектa правительственного решения разрешающего продажу золотых слитков иностранцам, а также существенно упрошена процедура вывоза ювелирных изделий за пределы Узбекистана.

Сегодня иностранцы могут вывозить из республики золотые изделия, предназначенные только для личного пользования и в ограниченных количествах.

За три года выпуск изделий из серебра планируется увеличить в 6,2 раза — с 112 тысяч долларов в 2018 году до 760,5 тысячи долларов США в 2020-м, а из золота — в 2,4 раза, с 16,4 миллиона долларов США до 39,6 миллиона долларов США.

В 2020 году планируется экспортировать ювелирных изделий почти на 14 миллионов долларов.

Количество туристов, посетивших Узбекистан в 2017 году, превысило 2,5 миллиона человек. Это на 24 процента больше по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году начали работу более 100 гостиниц с общим номерным фондом 1 355 мест. Около 130 предпринимателей получили лицензии на осуществление туроператорской деятельности.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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