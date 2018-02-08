Бизнес-позиция казахстанского AsiaCredit Bank оценивается как «слабая» - S&P

БАКУ /Trend/ - Бизнес-позиция казахстанского AsiaCredit Bank позиционируется как «слабая», учитывая небольшой размер банка, узкий бизнес-фокус и ограниченную рыночную долю (лишь 0,6 процента активов банковской системы по состоянию на 30 сентября 2017 года), говорится в сообщении рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Совокупный объем активов банка составлял около 165 миллиардов тенге (около 56,3 миллиона долларов) по состоянию на 30 сентября 2017 года.

AsiaCredit Bank предоставляет традиционные коммерческие банковские услуги корпоративным и розничным клиентам: 90 процентов кредитов приходится на компании и 10 процентов — на физических лиц.

“С конца 2015 года банк адаптирует свою стратегию роста к потребностям в дополнительном резервировании после периода быстрого расширения бизнеса. В результате его совокупные активы сократились примерно на 30 процентов к концу 2017 года с пикового значения в 2015 года. В дополнение к изменениям внешнеэкономических и рыночных условий банк также может столкнуться с потенциальными изменениями стратегии, связанными с решениями мажоритарного акционера”, - говорится в сообщении.

Напомним, что 99 процентов акционерного капитала AsiaCredit Bank принадлежит казахстанскому бизнесмену Султану Нурболу, который также владеет рядом других активов сопоставимой величины в нефинансовых секторах.

“Мы позитивно оцениваем стабильность управленческой команды банка, которая скорректировала стратегию в соответствии с изменениями операционной среды и позволила ему выполнять требования регулятора, несмотря на значительное давление на качество активов и ликвидность в последние несколько лет”, - говорится в сообщении S&P.

Показатели капитализации и прибыльности AsiaCredit Bank рассматриваются агентством как «умеренные».

S&P Global Ratings присвоило банку АО «AsiaCredit Bank» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «B-/B» и рейтинг по национальной шкале на уровне «kzBB-». Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».

Рейтинги AsiaCredit Bank отражают его небольшую рыночную долю и ограниченную конкурентную позицию в сравнении с более крупными банками Казахстана.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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