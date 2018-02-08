Закажи онлайн кредит в Unibank, получи скидку 3%

8 февраля 2018 21:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Теперь каждый, кто закажет онлайн кредит, получит наличный кредит с трехпроцентной скидкой. Для получения кредита не нужно приходить в банк. Оставить заявку на кредит можно онлайн на сайте www.unibank.az (https://onlineservices.unibank.az/OnlineLoanOffer/LoanOffer.jsp ), через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись посредством whatsapp по номеру 050 778 8117.

Согласно сообщению Unibank, кампания действует до 27 февраля.

Какие еще преимущества смогут получить клиенты, оформив онлайн кредит в Unibank:

  • При оформлении кредита не требуется оплата страховки;
  • Кредит выдается без поручителя;
  • Максимальная сумма кредита 15 000 манатов;
  • Максимальный срок кредита 36 месяцев;
  • Минимальная ежемесячная оплата кредита начинается от 19 манатов;
  • Процедура кредитования очень проста.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank располагает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Следует отметить, что следующие филиалы Unibank с 10:00 до 14:00 оказывают услуги клиентам и по субботам:

Абшеронские филиалы: 15-ый филиал (рядом с парком им.С.Вургуна); 14-ый филиал (5 Мяртябя); 13-ый филиал (“Иншаатчылар”); “Нариманов”; “Аджеми”; “Нефтчиляр”; 10-ый филиал (“Ахмедлы”); 19-ый филиал (“Бакиханов”); “Мярдякан”, “Хырдалан”; “Сумгаит”.

Региональные филиалы: “Гянджа”; “Барда”; “Кяпяз”; “Мингячевир”; “Товуз”; “Губа”; ”Шамкир”.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Facebook и Twitter (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).

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