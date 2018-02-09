В Казахстане подорожала промпродукция

БАКУ /Trend/ - В Казахстане цены предприятий-производителей промышленной продукции, с учетом услуг производственного характера, в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысились на 1,4 процента, сообщает в пятницу комитет по статистике министерства национальной экономики РК.

В прошлом месяце цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 2,6 процента , в горнодобывающей - на 0,4 процента.

Произведенная промышленная продукция подорожала на 0,9 процента, услуги промышленного характера - на 6,3 процента.

В отчетном периоде уголь подорожал на 6 процентов, дизельное топливо - на 1,4 процента, мазут - на 0,7 процента, нефть, бензин и металлические руды - на 0,3 процента, а сжиженные пропан и бутан подешевели на 0,3 процента.

Рост цен отмечен на ферросплавы - на 16,4 процента, прокат черных металлов - на 3,5 процента, свинец - на 1,1 процента, их понижение - на алюминий на 3,4 процента, цинк - на 2,3 процента, благородные металлы - на 2 процента, медь - на 0,5 процента.

Повышение цен производителей наблюдалось на чай - на 2,2 процента, растительное масло - на 1,9 процента, молочные продукты - на 1,1 процента, рис - на 0,5 процента, их понижение - на пшеничную муку на 2,2 процента, крупы - на 1,4 процента, сахар - на 1,2 процента.

Инфляция в Казахстане в 2017 году составила 7,1 процента. Цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 6,5 процента, непродовольственные — на 8,9 процента, платные услуги — на 5,9 процента.

Нацбанк Казахстана прогнозирует снижение инфляции в республике в 2018 году до 5-7 процентов.

(Автор: Нигяр Гулиева)

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