Мировой рынок акций потерял более $5 трлн за две недели

9 февраля 2018 10:57 (UTC+04:00)

Мировой рынок акций потерял $5,2 трлн (или около 6%) совокупной капитализации за две недели из-за всплеска волатильности, подсчитал старший аналитик индексов из S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт, передает Интерфакс.

Его расчеты основаны на данных за период с закрытия торгов в США 26 января по 8 февраля включительно.

Почти половина суммы ($2,49 трлн) приходится на американский индекс Standard & Poor's, 5 из 11 отраслевых групп которого в четверг перешли в зону коррекции, обычно определяемую как падение на 10% с недавнего пика. Сам S&P 500 с исторического максимума, достигнутого 26 января, упал на 10,6%, тогда как Dow Jones Industrial Average потерял за тот же период 10,4%.

По оценкам агентства Bloomberg, капитализация мирового рынка акций сократилась с последнего пика (28 января) более существенно - на $5,95 трлн, с 26 января - на $5,4 трлн. Значение показателя было рекордным 28 января - $87 трлн 289,96 млрд, а на закрытие торгов в США 8 февраля составило около $81,3 трлн.

В случае если падение рынка в течение двух месяцев после достижения пика последних 52 недель составляет 20% или более аналитики говорят о начале устойчивого "медвежьего" тренда. В настоящее время эксперты полагают, что столь значительного обвала, возможно, удастся избежать.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Бизнес-позиция казахстанского AsiaCredit Bank оценивается как «слабая» - S&P
Бизнес 8 февраля 17:59
Вырос объем торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже
Бизнес 8 февраля 12:15
SOFAZ стал больше инвестировать в акции
Бизнес 8 февраля 11:08
Значение индекса KASE возросло
Бизнес 7 февраля 17:33
Меркель обеспокоена ситуацией на мировой бирже из-за падения Dow Jones
Европа 6 февраля 14:01
Акции узбекских банков продолжают пользоваться повышенным спросом
Бизнес 5 февраля 13:03
Азербайджан улучшил позиции в Индексе экономической свободы 2018 года
Бизнес 2 февраля 14:47
Нацбанк Казахстана может продать часть акций KASE
Бизнес 1 февраля 13:36
S&P подтвердило рейтинг «КазМунайГаз»
Бизнес 30 января 16:07
S&P готовит кредитный рейтинг энергооператора Азербайджана
Энергетика 29 января 12:25
Инвестиции в экономику Азербайджана за четыре года значительно возрастут - прогноз
Бизнес 29 января 11:10
S&P: Госбюджет Азербайджана в ближайшие четыре года будет бездефицитным
Бизнес 27 января 10:33
S&P ждет устойчивый рост экономики Азербайджана в ближайшие четыре года
Бизнес 27 января 10:05
Акции производителя золота в Азербайджане выросли за 2017 год на более чем 33%
Бизнес 4 января 13:20
Индекс Nikkei вышел на самую высокую за 26 лет отметку
Экономика 4 января 09:57
Зерновая страховая компания Казахстана избежала рисков потери базы капитала - S&P
Бизнес 29 декабря 2017 12:14
Рейтинг S&P казахстанского Qazaq Banki остается на пересмотре с негативными ожиданиями
Бизнес 29 декабря 2017 11:35
S&P повысило рейтинги Bank RBK Казахстана
Бизнес 25 декабря 2017 15:58