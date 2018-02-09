Минфин Азербайджана выставит на продажу среднесрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 13 февраля состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 30 миллионов манатов, сообщает в пятницу БФБ.

На аукцион будут выставлены 300 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 728 дней. Срок оплаты по облигациям - 11 февраля 2020 года. Процентная доходность по облигациям составляет 11 процентов.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на восьмое февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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