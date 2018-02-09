Азербайджанский банк планирует провести ребрендинг (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Rabitabank планирует провести ребрендинг, сообщил в пятницу журналистам председатель Наблюдательного совета банка Закир Нуриев.

По его словам, данный процесс будет осуществлен в течение 2018-2019 годов.

Глава Наблюдательного совета также отметил, что банк продолжит увеличивать свой уставный капитал.

"Капитал будет повышен за счет действующих акционеров банка", - сказал Нуриев.

Отметим, что уставный капитал Rabitabank по итогам 2017 года составил 88,5 миллиона манатов.

Rabitabank функционирует на рынке Азербайджана с 1993 года. Основным акционером банка является председатель Наблюдательного совета Закир Нуриев. В состав акционеров также входят Аслан Хасиев, Сейран Нуриев, Диларя Нуриева и Яшар Гурбанов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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