Азербайджанский банк планирует провести ребрендинг (версия 2)

9 февраля 2018 19:39 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:02)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Rabitabank планирует провести ребрендинг, сообщил в пятницу журналистам председатель Наблюдательного совета банка Закир Нуриев.

По его словам, данный процесс будет осуществлен в течение 2018-2019 годов.

Глава Наблюдательного совета также отметил, что банк продолжит увеличивать свой уставный капитал.

"Капитал будет повышен за счет действующих акционеров банка", - сказал Нуриев.

Отметим, что уставный капитал Rabitabank по итогам 2017 года составил 88,5 миллиона манатов.

Rabitabank функционирует на рынке Азербайджана с 1993 года. Основным акционером банка является председатель Наблюдательного совета Закир Нуриев. В состав акционеров также входят Аслан Хасиев, Сейран Нуриев, Диларя Нуриева и Яшар Гурбанов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане предложено изменить требования к адекватности капитала банков
Бизнес 17:10
Азербайджанский банк планирует провести ребрендинг
Бизнес 17:02
В Азербайджане могут объединиться два банка
Бизнес 16:28
Закир Нуриев: Число частных кредитных бюро в Азербайджане может увеличиться
Бизнес 16:27
Два акционера азербайджанского Rabitabank значительно увеличили свои доли
Бизнес 6 февраля 10:34
Закир Нуриев: Возобновление работы "обменников" не повлияет на прибыль азербайджанских банков
Бизнес 14 января 20:32
Какие банки будут управлять ипотечным портфелем азербайджанского Demirbank?
Бизнес 10 января 18:43
Закир Нуриев: 2017 г. для банков Азербайджана можно считать успешным (ФОТО)
Бизнес 21 декабря 2017 18:15
Стала известна дата привлечения услуг UBER и других нерезидентов в Азербайджане к НДС
Бизнес 28 ноября 2017 13:35
Сколько в Азербайджане зарабатывают топ-менеджеры банков?
Бизнес 28 ноября 2017 12:28
Ассоциация банков Азербайджана готова помочь студентам в трудоустройстве
Бизнес 28 ноября 2017 12:14
В Азербайджане необходимо принять закон о защите прав кредиторов - ассоциация
Бизнес 24 ноября 2017 16:37
В Азербайджане начнут проводить е-аукционы по продаже банковских активов
Бизнес 24 ноября 2017 16:14
Ликвидность между банками должна быть распределена равномерно - Ассоциация банков Азербайджана
Бизнес 23 ноября 2017 14:17
В Азербайджане предлагается создать систему защиты кредиторов
Бизнес 23 ноября 2017 10:00
ВБ и Азербайджан обсудили проблемы банковского сектора
Бизнес 15 ноября 2017 17:23
В Азербайджане ожидается сокращение объема просроченных кредитов - ассоциация
Бизнес 26 октября 2017 14:16
В Азербайджане ожидается оживление кредитного рынка - ассоциация
Бизнес 17 октября 2017 14:11