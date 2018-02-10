В Азербайджане увеличен размер минимальной пенсии - министр (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Размер минимальной пенсии в Азербайджане будет повышен на 5,7 процента, сказал в субботу на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

По его словам, после повышения размер минимальной пенсии в стране увеличится со 110 до 116,27 маната.

Министр отметил, что изменение минимального размера пенсий повлияет на процесс назначения пенсий.

"Если при обращении за пенсией накопленный на личном счету гражданина пенсионный капитал не позволяет получить ежемесячную сумму, превышающую 116,27 маната, то назначение пенсии будет отложено, и продолжится накопление пенсий. Ранее сумма-индикатор составляла 110 манатов", - сказал Муслимов.

Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.

Согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения поручено с первого января 2018 года обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий всех видов в соответствии с темпами годового роста среднемесячной номинальной заработной платы в 2017 году; осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета.

(Автор: Анвар Мамедов)