IFC готова инвестировать в экспортоориентированные предприятия в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) готова инвестировать в конкурентоспособные предприятия в различных производственных секторах Азербайджана, включая экспортоориентированные отрасли, сказал в интервью Trend и Azernews региональный директор IFC по Южному Кавказу Ян ван Бильсен.

“Создание конкурентоспособной ненефтяной экономики является ключевым фактором будущего экономического роста и создания рабочих мест в стране. Это может быть достигнуто только за счет использования потенциала частного сектора, что позволит увеличить инвестиции, эффективность и устойчивость экономики. Мы открыты для инвестиций в конкурентоспособные предприятия, которые прозрачны и хорошо управляются в различных производственных секторах, включая экспортоориентированные отрасли”, - сказал региональный директор IFC.

По его словам, корпорация открыта для инвестиционных проектов в разных секторах, но вместе с тем приветствует пристальное внимание правительства к совершенствованию инфраструктуры.

"В условиях сокращения источников финансирования инвестиции частного сектора и опыт в области инфраструктуры имеют жизненно важное значение, особенно в рамках партнерских связей между государственным и частным секторами. IFC готова принимать участие в инвестиционных проектах в Азербайджане, особенно в сфере энергетики и транспорта, в рамках механизма государственно-частного партнерства”, - сказал ван Бильсен.

Азербайджан стал членом Международной финансовой корпорации в 1995 году. С начала сотрудничества IFC выделил 473 миллиона долларов на проекты в Азербайджане, охватывающие сферы финансовых услуг, инфраструктуры и производства.

(Автор: Анвар Мамедов)

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