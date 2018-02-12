Биткоин вновь дорожает

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник достигла отметки в 8,5 тысячи долларов после недавнего падения, сообщает в понедельник Прайм.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7:47 (по московскому времени) биткоин рос в цене на 4,65 процента, до 8,515 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 6,4 процента, до 8,524 тысячи долларов, OKEx - на 2,5 процента, до 8,457 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин увеличивался в стоимости на 5,1 процента, до 8,482 тысячи долларов.

Другие крупные криптовалюты также растут в цене. Ethereum дорожал на 4,4 процента, до 847,68 доллара, Ripple - на 11,4 процента, до 1,06 доллара, Bitcoin Cash - на 4,3 процента, до 1 265,85 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 417,97 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 34 процентов всего рынка криптовалют, Ethereum - 20 процентов, Ripple - 10 процентов.

На прошлой неделе биткоин потерпел значительные потери, когда его стоимость опустилась сразу на две тысячи долларов, до шести тысяч долларов, что произошло на фоне ряда ограничений по торговле криптовалютами со стороны мировых банковских групп и властей ряда стран. После этого падения криптовалюта торгуется возле отметки в 8-8,5 тысячи долларов.

Вместе с удешевлением биткоина на прошлой неделе опускались также и мировые биржи, при этом аналитики не видят прямой зависимости между фондовыми рынками и рынком криптовалют. "За последний год мы наблюдали не только ралли на биржах, но и ралли криптовалют. Я бы не удивился, если бы те инвесторы, которые видят рост рисковых активов, также бы стали покупать и виртуальные валюты", - цитирует телеканал CNBC аналитика Fundstrat Global Advisors Тома Ли (Tom Lee).

По мнению эксперта, такая динамика обусловлена больше психологическими факторами в поведении инвесторов, чем в сходстве между этими двумя видами активов.

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